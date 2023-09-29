台大教授葉丙成、陳縕儂與青年對談 影片巡迴校園播放
世界先進和IC之音今年啟動「合作學用接軌」專案，邀請台灣大學電機系教授葉丙成、資工系教授陳縕儂分別與職場青年人才對談錄製影片，2支影片將從10月份起於桃竹苗14所高中職巡迴播出，希望以輕鬆且有溫度的訪談，讓高中職生思考職涯的意義與選擇，替未來的自己超前部署。
啟動專案的世界先進指出，所學與所用無法銜接，一直是社會關注的議題，高中生們面對升學壓力的同時，也迎來了對未來的迷茫。專案錄製影片希望透過教授們剖悉、同理青年內心的焦慮來源，給予建議，再由年紀相差不多的職場第一線青年，分享自身經歷和真實的工作情境，提供給廣大學子們參考。
受邀分享的葉丙成特別勉勵年輕學子「要好好地保護自己的好奇心，多認識這個世界，並且保有熱情。」陳縕儂教授也希望學生們要把握機會、多認識世界，「不一定要等到有萬全準備（well-prepared）才做，應該先嘗試，唯有親身經歷之後，才知道喜不喜歡跟適不適合。」
世界先進的青年職場代表也以實例鼓勵學子們不要受限於科系組別，而放棄有興趣的產業，找到自己熱情所在，「跨領域也有一番風景」，畢竟公司的組成與運行是各種科系的團隊結合，重要的是勇於嘗試，並強調「每個人的未來都有無限可能」。
學用接軌2支影片「Welcome To The Real Job-與成功有約」、「青年新女力-不受框架限制的職涯人生」錄製完成，將從10月分起前進桃竹苗14所高中職校，高中職生在觀影後寫下心得有機會抽到獎品或禮劵，也有機會至IC之音錄製節目，分享活動感想及學校的實際作為。
世界先進指出，除了巡迴播放影片外，還有2場實體講座，分別在10月25日於新竹女中、12月15日於磐石高中舉辦，屆時將由台大資工系教授陳縕儂、世界先進人資主管對談，主持人朱楚文將協助講座與談，多方解析學生的升學、就業等職涯相關問題。
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