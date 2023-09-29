嘉縣教師「最不快樂」全台第一 縣府：家長期望高增壓

嘉義縣被民間教育團體評定為教師「最不快樂」的縣市第一名。對此縣府教育處長李美華表示，縣內偏鄉小校的學校數多，部分學校必須肩負教學與家庭照顧功能，加上偏鄉家長普遍對升學表現的期望高，導致教師需要花費更多心力照顧學生，以及著重學生的課業表現，這些都是容易造成教師心理壓力的原因。

縣府表示，嘉義縣學生的差異大，學校仍應提供多元學習之學習與照顧，將持續透過深耕教師專業聯盟、教師雙語增能及試辦國中適性分組教學等方式，激發教師更多的教學熱忱，讓教師的付出得到更多實質回饋。

一偏鄉教師說，部分學生國中就因家庭因素及距離而離家住校，校方肩負起擔任學生家長陪伴責任，付出心力時間，卻難獲得家長鼓勵。也有教師反應，除要教課，還要額外負擔校長從外面接回來的案量，大家也只能咬牙支持著。

教育處指出，今年度嘉義縣國小學生數是1萬7210人，普通班教師2226人，師生比為1比7.73；國中學生數為5349人，普通班教師652人，師生比為1比8.2，因縣內以小校占多數，造成師生較高於平均值。

嘉縣府表示，今年起部分國中已增加約聘僱人力，降低教師兼任行政壓力，也會請學校持續與家長溝通，在「大家都是為了孩子好」的共同目標上，家長應與教師建立合作共好的夥伴關係，縣府也將持續提供教師協助，讓教師善用管道與工具，減輕教學負擔。