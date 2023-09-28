衛道中學神父發起罷免校長 校方聲明將蒐證提告

台中市私立天主教衛道中學傳出神父和校長互槓，神父發起罷免校長，校方也控告神父，還以案件已進入司法程序，將其調離現職，拔了總務主任一職，校園內引起這樣的紛爭，師生和校友都十分關注。

神父、總務主任范玉言日前以校長陳秋敏有「違法解聘..採購黑箱」等情事發起罷免，校方則另控告他詐領公款，今解除其總務主任一職，甚至還派了律師到場，將他改調宗教輔導室助理員，在校園裡刮起風暴。

另外，總務室蕭姓採購人員日前曾被辭退，經向勞工局申訴才得以恢復工作，蕭姓採購人員今表示自己會被辭退，是與依法公正執行採購程序而擋人財路有關。

校方下午發出聲明說，對於范玉言被控詐領公款一事，因為是「利用總務主任職務之便」，因此學校合法將其調離現職靜候司法調查，本案已進入訴訟程序，基於偵查不公開，一切就交由司法調查。

校方說，對於范玉言發起連署說校長有「違法解聘..採購黑箱」以及蕭姓採購人員所說他「依法公正執行採購程序而擋人財路」等均非事實，且已涉及汙衊、誹謗，毀損校譽，學校將蒐證循法律途徑，以正公聽。

蕭姓採購人員說，他不怕學校蒐證些什麼，因為自己所說都有所本，握有資料，已把相關事項呈報給天主教台中教區，希望由教區來調查此事，以維天主教的清譽。

至於范玉言被控詐領公款一事，蕭姓採購人員也不平的說，范玉言到輔仁大學讀博士班，他是神職人員，所有財產都屬於天主教，讀的也是神學相關，依規定請領汽油津貼，並獲學校會計、校長所核准，怎會突然變的違法，校方只是以此為由除去范神父的職務罷了。