新北4人獲師鐸獎 學生獻花感恩圓夢翻轉生命

新北市沙崙國小校長林惠珍、中山國中校長范筱蓉、鶯歌工商主任蕭正一、新莊國中教師張美蓮獲教育部師鐸獎；教育局今天邀學生親自獻花，分享老師深耕教育，帶孩子圓夢的溫馨。

教育局下午邀4名獲教育最高榮譽師鐸獎者，分享投入教育的心路歷程，帶領孩子完成夢想的溫馨故事。另也致贈客製化紀念旅行箱，象徵教師們用心引導孩子，開啟實現夢想的旅程。

板橋區沙崙國小校長林惠珍深耕教育35年，擔任過偏鄉與都會型學校校長15年，她說，教育是陽光下最燦爛的志業。她以公平態度讓每個孩子不分家庭與背景，同獲學習資源與機會，用教育翻轉生命。

新住民第二代的黃業源，曾是林惠珍的學生，今天出席分享並致贈卡片。他說，之前從越南剛來台灣時，沒有國小畢業證書，在林惠珍鼓勵下，在光華國小補校學中文，並受協助取得身分得以正常入校學習，甚至獲獎學金。

中山國中校長范筱蓉表示，投入教育工作28年，幫助每個孩子從興趣中找到學習樂趣與成就感，無論在哪裡任教，會透過午間廣播、開放信箱，與孩子分享生活點滴，她說，教育就是「支持孩子、相信他們的天賦與能力」，找到自己的價值。

學生邱善威說，喜歡透過信箱與校長分享上學的快樂，與技藝競賽的得失。校長鼓勵她繼續參加「新北市學習歷程競賽」，因此獲得特優佳績。

鶯歌工商主任蕭正一在教育行政工作30餘年，他說，特別感恩高中的美術老師謝榕菁，啟蒙並協助在澎湖鄉下成長的他，考上大學美術系完成進入藝術殿堂的夢想。他承傳謝老師理念，在社區推動藝術教育，籌創「忘年之膠彩畫會」，照顧新住民或弱勢長者，學膠彩畫及水墨畫近20年。

越南籍新住民陳芳草與婆婆都是蕭正一的學生，陳芳草感恩老師提供昂貴的顏料給自己使用，她剛來台灣時很需要別人協助與幫忙，很慶幸老師的關照教導，讓自己對藝術繪畫更有信心。

新莊國中教師張美蓮投入語文教育29年，她說，透過語文競賽發現孩子獨特亮點，給予舞台讓學生展現自我，也是師生彼此成長。她說，已過世的父親一生奉獻國小教育46年，實踐著關愛教育的理念，這風範也深刻影響身為子女的她。

學生吳品妮除獻花也與張美蓮擁抱，分享感恩投入語文競賽、說書競賽的點滴，她說，老師的鼓勵及建議，讓她每次參賽都信心滿滿；平時的關懷，讓學生充分感受老師是真誠對待學生。