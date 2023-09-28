台中教衛道中學傳校園風暴 神父發起連署罷免校長上午被去職

今天是教師節，但台中市私立天主教衛道中學卻傳出校園風暴。具有神職的總務主任范玉言最近在校內發動連署，以校長陳秋敏有「違法解聘..採購黑箱」等，要求大家連署罷免。但連署進行中，校方即以范玉言涉及詐領公款為由提出告訴，要求今天上午必須完成交接、調離現職，還請了律師到場，向范說明若拒不移交，還將另提業務侵占、妨害秘密等告訴。

范玉言後來雖交接了業務，但認為自己的名譽受損，已對陳秋敏發出存證信函，表示不排除提告。他說，此事源於陳秋敏不當解職總務室的蕭姓採購人員，而人事室明知此事程序於法不合，也已遭勞工局糾正，卻毫無作為、繼續黑箱作業。他因此呼籲教職員連署罷免校長陳秋敏。他也在發起的連署罷免書中提及，認為發起罷免是「追隨神父號召，為了救衛道中學」。

蕭姓採購人員日前曾因自己被辭退，向勞工局提出申訴，指學校違法辭退他，也指控校方未經得同意，每當有教職員發紅白帖，薪資就會自動被扣一筆「互助金」做為「奠儀費」和「禮金費」。勞工局認定衛道中學「工資未全額給付」，違反勞動基準法第22條第2項，通知學校立即改善，依法處理。校方後來退還了蕭一年期間被扣金額1600元，同時恢復他的工作。

不過，蕭姓採購人員認為自己會被辭退，和他依法公正執行採購程序而擋人財路有關，並說范玉言是一位有正義感的神父，因為支持自己而被校方拔了職務。

對於從總務室主任被調為宗教輔導室助理員，范玉言說，他還沒來得及想那麼多，但他看到了校方的一些事，他「身為神父，仍為她（指陳秋敏）祈禱」。

校方在勞工局調解時，曾說明校內2013年通過「教職員工婚喪互助辦法」，成立互助金制度，凡校內全職教職員、代理教師結婚或有配偶、父母喪亡，教師每人收200元、教職員工每人100元，作為彼此互助之用。

校長室也對全校教職員工發出公開信，表示互助金是「集合眾人之力給予祝賀或安慰」，方便起見才直接從薪資扣，校方只是「代收、代轉」給當事人，沒有任何一毛錢進到學校帳戶，而是代扣後將整筆金額代為致贈。指針對捕風捉影、不曾確切了解就惡意渲染，做不實指控的行為，已嚴重影響個人及學校名譽，學校將訴諸法律咎責。