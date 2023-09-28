教師節掀待解教育難題 全教總提四訴求要政府改善

今天是教師節，全國教師工會總聯合會提出四項訴求，包含落實法治，確保基金永續；停止口號，真正落實行政減量；配合少子女化，落實精緻國教；尊重教育專業，落實勞資協商。全教總表示，優質的學校教育是台灣持續進步的基礎，呼籲中央與地方政府一起努力，穩定教師士氣、提升教育品質。

全教總表示，每年教師節前後，各級政府都有敬師謝師活動，但台灣的教育環境仍有諸多問題待解決。包括在撥補入法之後，中央政府仍不願意依精算核實編列預算撥補；地方政府的教育施政，也不時出現荒腔走板的情況。而在班班有冷氣政策上路之後，竟傳出部分縣市要求老師自掏腰包付冷氣使用費，著實讓人不可思議。

全教總也提到，就連教育部力推的行政減量，也沒有真正落實，部分地方政府以大數據、線上填報為名，要上傳的資料反而比之前多，大小校務一率數據化，行政減量竟然越減越多，凸顯各級政府機關依舊不改將學校當成施政提款機的思維。

另外，少子女化已成常態，但每班班級人數並未與時俱進下調，尤以高中職為甚，檢視教學現場，特殊生比例越來越高，卻未提供教師足夠支援，呼籲教育部以更具體作法，回應教師訴求。

全教總理事長侯俊良指出，優質的學校教育，是台灣持續進步的基礎，保障教師基本權益、改善教育環境，更是提升教育品質的關鍵，呼籲中央與地方政府一起努力，穩定教師士氣、提升教育品質。