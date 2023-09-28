928教師節鶯歌工商送老師銅鑼燒？寓意竟如此溫暖

今天928教師節，新北市鶯歌工商今年以「銅鑼燒傳情」表達學生對於教師們敬意與謝意，學生表示，由於哆啦A夢漫畫中，大雄無論大小事都會找哆啦A夢幫忙，如同學生許多事情需要老師協助一樣。而哆啦A夢最愛的點心就是銅鑼燒，因此以致贈老師銅鑼燒方式，表達老師的無所不能及對老師的感激之情。賴冠廷同學說，謝謝老師們的諄諄教誨，愛您們喔！

鶯歌工商校長顏龍源表示，教師節是充滿感恩季節，代表學校感謝每一位老師辛勤、努力與付出，不但幫助孩子實現夢想，也在疫情影響下努力守護學生健康。教育是百年大計、偉大志業，沒有速成捷徑，百年樹人更是一步一腳印的經營歷程，需要大家匯聚熱忱與毅力，讓學生能學到豐富知識、發揮潛能進而實現夢想。