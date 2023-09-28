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928教師節鶯歌工商送老師銅鑼燒？寓意竟如此溫暖

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市鶯歌工商學生製作銅鑼燒，以「銅鑼燒傳情」表達學生對於教師們敬意與謝意。圖／鶯歌工商提供
新北市鶯歌工商學生製作銅鑼燒，以「銅鑼燒傳情」表達學生對於教師們敬意與謝意。圖／鶯歌工商提供

今天928教師節，新北市鶯歌工商今年以「銅鑼燒傳情」表達學生對於教師們敬意與謝意，學生表示，由於哆啦A夢漫畫中，大雄無論大小事都會找哆啦A夢幫忙，如同學生許多事情需要老師協助一樣。而哆啦A夢最愛的點心就是銅鑼燒，因此以致贈老師銅鑼燒方式，表達老師的無所不能及對老師的感激之情。賴冠廷同學說，謝謝老師們的諄諄教誨，愛您們喔！

鶯歌工商校長顏龍源表示，教師節是充滿感恩季節，代表學校感謝每一位老師辛勤、努力與付出，不但幫助孩子實現夢想，也在疫情影響下努力守護學生健康。教育是百年大計、偉大志業，沒有速成捷徑，百年樹人更是一步一腳印的經營歷程，需要大家匯聚熱忱與毅力，讓學生能學到豐富知識、發揮潛能進而實現夢想。

鶯歌工商家長會長葉志敬表示，哆啦A夢亦師亦友角色如同現代老師，透過這個活動想起年輕唸書時期的所有老師們，也感謝自己在各階段教師們對於學生們的教導與照顧，祝福所有老師教師節快樂。學務處主任曾芳琪表示，學生可藉由銅鑼燒發送傳達對師長衷心感謝，期許所有鶯歌的學生都能沐浴在感恩的學習情境當中。

新北市鶯歌工商學生製作銅鑼燒，以「銅鑼燒傳情」表達學生對於教師們敬意與謝意。圖／鶯歌工商提供
新北市鶯歌工商學生製作銅鑼燒，以「銅鑼燒傳情」表達學生對於教師們敬意與謝意。圖／鶯歌工商提供
新北市鶯歌工商學生製作銅鑼燒，以「銅鑼燒傳情」表達學生對於教師們敬意與謝意。圖／鶯歌工商提供
新北市鶯歌工商學生製作銅鑼燒，以「銅鑼燒傳情」表達學生對於教師們敬意與謝意。圖／鶯歌工商提供

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教師節 哆啦A夢

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