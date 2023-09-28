紅筆、小蜜蜂、彭大海…沒它真的不行！盤點老師必備十大神器

老師沒有它真的不行！

今（2023）年國小、國中、高中的開學日，適逢農曆的中元普渡，前一晚有不少老師紛紛到賣場掃購「綠色乖乖」，宛如比照科技業的都市傳說，將椰子口味的乖乖放在3C產品旁，機器就不故障。



究竟老師們的秘密武器有哪些？那些年我們在校園的時光，記憶中的老師是拿著愛的小手拍黑板？用小蜜蜂認真教學？還是拿出籤筒問問題呢？

這次隨著教師節的到來，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出老師必備的「10大神器」，一起來看看是否符合你的記憶點！

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No.10 籤筒

每個人在學生時期一定都遇過喜歡找學生回答問題的老師，往往大家都不願意回答，這時候就會開始抽籤，所有分心、打瞌睡的同學也會瞬間驚醒，不少學生還會偷偷把自己的籤從籤筒裡拿出來，讓網友笑稱「當時的籤一個學期比一個學期少XD」。

除了單純的直接抽取，老師也會想出自己獨特的玩法，「記得有九宮格的玩法，每次玩這個遊戲大家就會醒來了」、「反應很慢的同學每次都超可憐，但很好笑」、「還有『十字』、『反十字』各種玩法，很刺激」。

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No.9 迴紋針、長尾夾

當學生最重要的回憶之一就是各式各樣的考試與作業，尤其是經歷過暑假或是寒假之後，數量更加壯觀，這時候「迴紋針」和「長尾夾」就是最有用的神器，能夠將所有的考卷都夾在一起，再也不用擔心考卷零零散散或是東漏西漏。

除此之外，還能拿來整理各種相同科目的重點資料，獲得許多老師的讚美：「長尾夾很好用，不然每次要拿回去導師室的時候都會亂飛」、「給學生的時候也可以請他們用迴紋針夾在一起，不然學生超容易弄不見的」。

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No.8 開嗓小物

一整天的課程下來，儘管有小蜜蜂的幫助，不少老師的嗓子仍然會因為過度使用而無法發聲，這時候「彭大海」、「喉糖」之類的開嗓小物就很必備，畢竟對於老師來說，喉嚨是相當重要的教學工具啊！

不少老師都遇過喉嚨過度使用的問題，也紛紛分享自己的有效小物，「喉糖一定要記得選用無糖份的，不然有糖的會生痰，根本沒有用」、「溫水、蜂蜜水」、「喝彭大海有用但別常喝，太涼了」、「中藥房的潤喉珠真的很有用，推薦給大家」。

No.7 裝錢的夾鏈袋

整個學期下來，老師有大大小小筆的錢需要向全班收，像是班費、書籍費、午餐費等各種費用或收據，全班加起來數量並不小，「夾鏈袋」就能夠有效又快速的整理，不同的夾鏈袋還能夠分各種不同的種類，讓老師們能夠快速找到需要的費用。

不少老師們留言指出夾鏈袋相當重要，「夾鏈袋真的是很必須的存在欸，不然說真的我找不到」、「夾鏈袋超級便宜，但超級重要，各種費用要分開放，有些還是收據，不用真的會搞的很混亂，還有可能不見」。

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No.6 紅筆

說到老師就不得不提到「紅筆」的重要性，­每個人幾乎都有被老師拿著紅筆批改考卷的經驗，甚至自己的鉛筆盒內也一定要有一枝紅筆，拿來互相批改同學的考卷，身為老師一定要備好大量的紅筆，以備不時之需。

據說，使用紅色也跟物理有關係，因為紅色較不容易產生散射，可以讓人馬上看見，因此紅色常被廣泛應用於「警示」訊號，也會讓人感到「緊張」、「危險」，網友也表示，「永遠記得那時候考卷滿江紅的樣子」、「我看到考卷都紅的確實是很緊張，感受到生命有危險」。

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No.5 零食

對於學生來說「零食」在學校可說是超級稀有的東西，一旦老師拿了零食出來，所有學生都會乖乖聽話。為了祈求學生聽話，老師們也喜歡在拜拜的時候，以「綠色乖乖」拜託讓學生新學期都能乖乖的。

每個老師必備的零食隨著學生年齡層而改變，「棒棒糖哄小孩超好用」、「綠色乖乖也是必備的吧，鎮班之寶」、「我兒子的幼兒園一開學就用綠乖乖做聰明門，當天下課一人帶一包回家」、「還有麥茶＝麥岔（不要吵）」、「其實不管是什麼東西，只要在學校有零食學生就會想要」。

No.4 粉筆夾、粉筆

粉筆對於老師是相當不友善的存在，雖然各種顏色的粉筆能讓學生清楚得知上課內容，不過粉筆在書寫時會產生大量的灰，對於老師來說會吸入大量的粉塵，加上對皮膚也會有一定程度的傷害，不少老師會一起使用粉筆夾減少對身體的危害。

近年來教學逐漸電子化，電子白板取代原有的黑板，讓不少老師表示，「粉筆對老師來說很不好，才需要粉筆夾，改成電子化真的是好決定」、「以前手跟鼻子都會很不舒服」，不過網友們也認同，老師們拿著粉筆書寫的樣子，是學生時期最深刻的記憶之一。

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No.3 各種磁鐵圖釘

身為老師，整個學期下來，肯定有很多事務需要向班上宣布，這時候各式各樣的磁鐵和圖釘就非常必須了！在佈告欄或黑板上直接貼上，有時還會有各種不同造型及顏色的磁鐵圖釘，讓整個佈告欄或是教室充滿特色與活力。

許多老師表示，「用豐富或是特別的磁鐵跟圖釘也能吸引到學生們更願意觀看，大家有時候也會站在那邊聊天、裝飾XD」、「有這些東西真的很重要，不然要公佈的事情一堆，大家根本就一公佈後就忘記了」、「各種教學工具跟磁鐵真的是必須存在的關係」。

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No.2 愛的小手、藤條

現在學校規定不能體罰學生，不過在很多人的學生時期，可是都有跟「愛的小手」、「藤條」、「熱融膠條」接觸的記憶，可說是小時候的「共同痛苦」。幾乎每個老師都有自己特有的「武器」，成績不好或是表現不佳，都會被這個「武器」處理。

網友分享自己挨老師打的記憶，回憶中的「武器」也不盡相同，除了愛的小手、藤條外，還有「被拖把棍子打過，還打斷」、「熱熔膠還是最痛的，打完幾十下整個手掌發腫就不能握拳」「細竹子啦！皮開肉綻」、「橡膠水管！又痛又不會有傷痕」、「用椅子的木條！釘子還沒拔乾淨那種」。

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No.1 小蜜蜂、麥克風

大家所說的「小蜜蜂」，其實就是教學麥克風，大多都是指比較小的擴音器，各位老師都相當需要麥克風，否則一整天的課程下來，嗓子會承受不了，加上小蜜蜂因為體積小，相當方便隨身攜帶，也不用擔心搬來搬去很費力。

「小蜜蜂」可以說是所有老師都必備的神器之一，「沒有它們真的喉嚨會壞掉」、「沒有麥克風我第三節就會沒聲音了」、「我身邊的老師們一週都至少25節以上，不用真的會崩潰」、「當老師第一件事一定要記得買」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月25日至2023年09月24日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『老師必備神器』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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