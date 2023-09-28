教保員休息時間淪空談 全幼產籲換成待命工時給加班費
今天是教師節，全國幼教產業工會發起「教師節喝咖啡拍照」快閃活動，諷刺國教署要求勞工身分的教保員「假」休息30分鐘，實質是延長工時晚下班，批評政府帶頭成為慣老闆，建議政府將教保員休息時間，換成待命工時，給予加班費。
根據「幼兒教保及照顧服務實施準則」，幼兒園教保活動課程實施時間為上午八時至下午四時，其中規定幼兒園要為孩子安排午睡時間，二歲以上未滿三歲幼兒，以不超過二小時為原則，三歲以上至入國民小學前幼兒，以不超過一小時三十分鐘為原則。但教保員適用勞基法，依勞基法第35條規定，勞工連續工作4小時後，應休息30分鐘。
全幼產表示，從教保服務人員上傳的照片中，在面對年齡小的幼兒園孩子，除了現場安全照顧外，老師們也趁低勞動力時處理班務（撰寫教學週誌、整理照片、備課）、回復家長訊息、行政工作等，這些在孩子午休時間內皆無法完成的任務，何來休息之說。國教署面對教保員休息之事，不斷的裝聾作啞，不願意面對教保員困境。
全幼產認為，勞基法30分鐘休息時間，對幼教職場不是休息，而是延長工時的劫難，中午休息定義是「脫離雇主掌握」，但在幼兒園，孩子就是幼保員的雇主，建議政府將教保員休息時間，換成待命工時，給予加班費。
全幼產也建議，可參考桃園市政府-桃勞條字第1090036392號，所述「因幼兒教保工作具不可中斷性，尚符合勞基法第35條但書規定，得不受限繼續工作4小時至少應休息30分鐘之規範，雇主可在工作時間內，顧及教保員健康福祉前提下，另行調整合理休息時間。工作完成後，已屆或已逾下班時間者，因已無提供勞務之必要，毋庸另予休息時間」。
全幼產呼籲，教育部應解開正式教保員無法休息又被迫延長工時的困境，讓教保員的上下班時間，回歸教保活動課程實施時間，也就是上午八時至下午四時。
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