縣市教師節禮物爆「歧視」待遇 代理代課教師領不到
今天是教師節，不少縣市紛向教師們獻上小禮聊表心意，卻爆出「差別待遇」。有部分縣市教師節紀念品僅贈給編制員額，代理代課教師、幼保員、無教師證幼兒園教師都領不到，遭教團轟「代理代課教師不是人，歧視無所不在。」
近來各社群紛紛出現教師節系列文章，臉書社團「教師甄試人才網」日前也有一則貼文，開放各界曬各縣市教師節禮物，掀起網友熱烈討論。留言串卻是二樣情，有縣市不分正式教師、代理代課教師通通有禮，各校家長會也線上心意；卻也有縣市僅贈禮給編制內員額，遭批評是差別待遇。
其中，彰化縣員林市公所遭爆紀念品僅贈給編制員額，代理代課教師、約僱人員幼保員、無教師證幼兒園教師都領不到；雲林縣致贈300元禮券，卻沒同步發給代課教師；新北市教師節禮券也只發給市府自己聘的代理教師，中央補助的增置缺沒編教師節禮券預算。
也有網友留言「沒有禮物的話想換放假一天」、「我喜歡學生自動自發寫的卡片，可以放一、二十年」、「禮物：補足人力吧！」、「禮物沒有，不及格的考卷倒是一堆」、「我是兼課！待的學校！有一所送文旦，有一所養生吐司一條，有一所什麼都沒有」。
教師節禮物二樣情，全國代理暨代課教師工會理事長黃湘仙直言，代理、代課教師不是人，「歧視無所不在」；高雄市教育產業工會日前也點名敬師禮券「偏心」，僅發給600元敬師禮券，卻獨漏校園職員工，但高雄市長陳其邁昨已在市政會議中宣布，都將致贈全市教職員每人600元敬師禮券。
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