北市敬師月賀教師節快樂 酷課APP任務完成請吃下午茶
北市「親師生平台／酷課APP」前年9月上線，主打親師生智慧校園服務，迄今累積34萬次下載人次。今天適逢928教師節，台北市教育局為感謝教師的貢獻，推出酷課APP敬師月推廣活動，即日起至10月3日，凡完成指定任務，就能以虛擬G寶石兌換教育局謝師的各式下午茶，祝福教師們教師節快樂。
教育局表示，此次敬師月推廣活動，要讓教師搶先體驗「酷課APP」全新「角色成長」功能，對象為北市公私立高級中等以下學校教師，但不含私立、非營利及獨立幼兒園。
活動至10月3日，教師只要使用行動載具以「台北市校園單一身分驗證帳號」登入酷課APP，進入新功能「角色成長」查看並完成指定任務，即可獲得虛擬G寶石。再到「角色成長」功能的「獎勵商鋪」，使用特定數量G寶石就能兌換獎勵品，包含甜甜圈、甜筒冰淇淋、香草烤雞腿加飲品、中杯拿鐵或大杯美式，數量有限，10月31日前兌換為止。
教育局說，未來持續透過該APP「角色成長」功能，推出多元學習任務，鼓勵學生完成學習任務、強化養成自主學習習慣、增進其與校園互動機會。
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