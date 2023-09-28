教團籲 「別再把行政問題丟給教育現場」

全台中小學三成教師壓力大、不快樂，若教師兼任行政，比純教學的科任教師更不快樂。未來台灣學會、瑩光教育協會等團體昨共同提出四點呼籲，希望學校別再當其他部會、局處的業績提款機，也建議建立校內行政任用制度，例如讓教師行政輪替，別再將行政問題丟給教育現場廝殺。

點亮生命教育協會理事長、台北市復興高中前校長劉桂光表示，「行政大逃亡」已發生多年，呼籲應建立校內行政任用制度，例如讓教師行政輪替，讓校內順利運作，而非將問題丟給教育現場，否則當教育環境工作條件不再吸引年輕人，將不只是聘不到老師，而是影響未來的「國力」。

教育團體也提出四點呼籲，一、希望學校別當其他部會、局處的業績提款機，教育部及各縣市教育局處，應為全台教師扛住壓力。

二、各級教育數據資料庫應該串接整合，以減少永無止盡的數據填報。

三、政策推行時間尺度避免急就章，好的教育政策，應有完善配套與時程規畫。

四、家長與教師應建立合作夥伴關係，不是只靠學校老師，家長與教師是一起幫助孩子成長的合作夥伴。

不同黨派的立委也出席聲援。立委張廖萬堅表示，三成教師不快樂，很難要求教師教出會快樂學習的學生；立委吳怡玎也強調應正視教師快樂與否與壓力源。立委張其祿則提醒，不快樂的員工就不會有好的生產力，教師不快樂也將影響人才培育，且教師節紀念孔子，但「孔子也是私塾」，教育部應少管一點教育事。