中小學教師3成不快樂 兼行政壓力大

今天是教師節，多個教育團體針對台灣中小學教師快樂程度進行大調查，卻有三成教師在滿分十分的快樂指數中，僅在四分以下，三成教師壓力指數達六分以上，且不分中小學教師，最不快樂的原因是「學生家庭功能不彰」。專家分析，台灣教師壓力偏大，是今年鬧教師荒的主因之一。

未來台灣學會、瑩光教育協會等團體委託世新大學民調中心，於七月廿五至八月七日進行民意調查，共回收三八二七份有效樣本。

調查顯示，全台教師每日工作時數超過十小時，專任教師的行政工作時數卻達二點五小時，身兼教職與行政職的教師，每天要花四點七個小時處理行政，相當吃不消。

若滿分十分，有三成教師快樂指數在四分以下，更有三成教師壓力指數達六分以上；導師或具備行政身份的教師，比純教學的科任教師不快樂。由此可見，導師或行政主管需直接面對家長壓力，及來自政府各單位的行政工作負擔，已嚴重影響教師。

調查顯示，全台教師快樂指數的前三名縣市，分別為澎湖縣、高雄市、南投縣；最不快樂的前三名縣市分別是嘉義縣、嘉義市、台南市。整體而言，讓教師最不快樂的原因是學生家庭功能不彰，代表社會把盼望交給教師，給的支持卻又太少。

未來台灣學會理事長葉丙成分析，台灣教師壓力普遍偏大，也可用來解釋今年教師荒。他說，各部會經常將政策丟給學校，例如交通死亡人數多，各部會卻要求校園加強宣導，但死亡人數最多還是酒駕跟年長者，代表要求中小學教師做這些事情，仍難降低交通風險。

瑩光教育協會理事長藍偉瑩表示，近五年來的教育政策，讓教師疲於奔命，政策又在短時間內更迭，反而讓「相信你的人好像變成笨蛋」，善意反而成為師生壓力，且不在乎教師工作狀態，就是犧牲下一代。

教育部表示，將持續當教師後盾，透過落實行政減量、人力支持、心理支持、專業支持、特教支持等措施，營造友善教學工作環境。為打造親師生良好互動，將持續引導學校善用家長日活動，鼓勵親師生主動互動、落實溝通。