南市不一樣的敬師影片 好老師像牛、癩哈蟆、柯南！
明天是教師節，為彰顯教師的奉獻並表達感謝，台南市教育局除製播「教育之星來透可」系列影片分享師鐸獎獲獎教師教育心路，還以學生視角回饋老師在學生們心中的圖像，製播「我心中的好老師」影片，今天首播，祝福老師們教師節快樂。
首播記者會在今天下午舉行，由獲全國創意戲劇比賽優等的永康區三村國小木笛團，演出教師節主題曲「老師謝謝您」開場。市長黃偉哲表示，每個人的生命中都會遇到一跟我們沒有血緣關係，卻從人生啟蒙階段開始即陪伴在身邊，陪著一起努力、一同成長，帶領我們在人生的路上勇往直前。謹以製播「我心中的好老師」影片，向老師致敬並表達感謝。
教育局長鄭新輝說，老師是孩子在校園生活中最緊密接觸的人，不只傳道授業解惑，也要引導孩子校園生活大小事，彷彿有百變身分，每天都要歷經多次的華麗變身！「我心中的好老師」，訪談校園中的學生，輕鬆詼諧呈現老師在學生心中的模樣，彰顯老師是獨有且重要的存在。希望藉由系列影片，讓市民回想起人生各學習成長階段所受師恩點滴，在這感恩時節，記得對老師說聲「教師節快樂！」
南市教育局真情鉅獻教師節影片「我心中的好老師」， 學生現身影片致敬讓老師又驚又喜，有學生說老師像恐龍、老師像柯南，也有指老師像癩哈蟆。學生說，老師有時候蹦蹦跳跳，那個表情很奇怪，感覺會變得很像癩哈蟆。有學生指老師像牛，因為班上數學不好，老師一步步帶著我們，才會慢慢讓我們班上的數學變得那麼好。影片網址https://fb.watch/njv5ksxjiU/
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