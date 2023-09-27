南市不一樣的敬師影片 好老師像牛、癩哈蟆、柯南！

明天是教師節，為彰顯教師的奉獻並表達感謝，台南市教育局除製播「教育之星來透可」系列影片分享師鐸獎獲獎教師教育心路，還以學生視角回饋老師在學生們心中的圖像，製播「我心中的好老師」影片，今天首播，祝福老師們教師節快樂。

首播記者會在今天下午舉行，由獲全國創意戲劇比賽優等的永康區三村國小木笛團，演出教師節主題曲「老師謝謝您」開場。市長黃偉哲表示，每個人的生命中都會遇到一跟我們沒有血緣關係，卻從人生啟蒙階段開始即陪伴在身邊，陪著一起努力、一同成長，帶領我們在人生的路上勇往直前。謹以製播「我心中的好老師」影片，向老師致敬並表達感謝。

教育局長鄭新輝說，老師是孩子在校園生活中最緊密接觸的人，不只傳道授業解惑，也要引導孩子校園生活大小事，彷彿有百變身分，每天都要歷經多次的華麗變身！「我心中的好老師」，訪談校園中的學生，輕鬆詼諧呈現老師在學生心中的模樣，彰顯老師是獨有且重要的存在。希望藉由系列影片，讓市民回想起人生各學習成長階段所受師恩點滴，在這感恩時節，記得對老師說聲「教師節快樂！」