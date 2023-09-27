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陸籍學位生有望納健保？ 潘文忠首度表態支持：保障學生健康權

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
海基會董事長李大維日前赴金門大學與十多位陸生座談，有陸生反映希望能夠納入台灣健保，李大維則說，相信在不久的未來能夠有好消息。圖／海基會提供
海基會董事長李大維日前赴金門大學與十多位陸生座談，有陸生反映希望能夠納入台灣健保，李大維則說，相信在不久的未來能夠有好消息。圖／海基會提供

海基會董事長李大維日前赴金門大學與十多位陸生座談，有陸生反映希望能夠納入台灣健保，李大維則說，相信在不久的未來能夠有好消息。教育部潘文忠今天說，考量學生健康權，教育部支持陸生納健保，初期納保事宜將以學位生為主，後續也會跟陸委會、衛福部討論相關政策配套，保障陸生健康權。

在海基會座談會中，一名與會陸生表示，他已來金門大學五年，希望台灣政府能夠開放陸生納保，因為在求學期間不免生病或遭逢意外，所產生的龐大醫藥費將形成經濟負擔。李大維回應，會跟主管機關反映，相信在不久的未來能夠有好消息

潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，不管是學位生或研修生，教育部一向歡迎陸生來台就學。據統計，目前陸籍研修生約280多位，會持續增加，陸籍學位生則有3100多位，由於109年起陸方單方面暫停陸籍學位新生來台，國內學位生僅剩900位，多數是碩博士學位生，「這很可惜」。

有關陸生納健保，潘文忠表示，考量學生健康權，不管境外生或是陸生，教育部都希望學生健康權能獲得保障。他表示，教育部支持讓陸生納健保，後續也會跟陸委會、衛福部討論相關政策配套，保障陸生健康權，另也透露因研修生來台時間短、變化也比較大，初期納保事宜將以學位生為主。

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