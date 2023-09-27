任期七年成最久教育部長 潘文忠自曝最喜歡「這稱呼」
2018年台大校長遴選案爭議，讓教育部長接連換人當，現任教育部長潘文忠也為此「下台再回鍋」，但任期累計近七年，已是教育史上任期最長的教育部長。國小教師出身的他，今天接受電台專訪時感性表示，儘管經歷很多工作，他一直以「潘老師」的身份在扮演各種角色，也最喜歡聽別人稱他「潘老師」，教師這份職業，是他這輩子最喜歡，也最有成就感的事。
潘文忠、全教總理事長侯俊良今天接受國立教育廣播電台《老師好》節目專訪，談及少子化班級人數的處理、班班有冷氣的後續、特教法修法、代理教師全聘期、私校公共化、交通導護、公幼延托等相關議題。
專訪剛開始，主持人問及潘文忠兒時志願。潘文忠回憶，小時候很喜歡玩，但因家裡經濟條件不佳，國小低年級開始就受到老師幫忙，儘管導師只教他一、二年級，卻一路送參考書到他小學畢業，也讓他深刻體會，當老師可以幫忙有需要的學生，而從那一刻起，「當老師」也成為自己的夢想。
國中畢業後，潘文忠考取師專，走上教育這條路。潘文忠表示，儘管後來經歷很多工作，他一直以「潘老師」的身份在扮演各種角色，也最喜歡聽別人稱他「潘老師」。他說，教師這份職業，是他這輩子最喜歡，也最有成就感的事。
「當老師可以幫到很多孩子」潘文忠也分享，2019年在新聞報導中，看見一位黃同學考上嘉義女中，黃同學來自新住民家庭，平常跟母親住在鐵皮屋中，讀書空間都是在樹下，當時黃同學向媒體說，自己的願望是想要有一張書桌，這訴求讓他回憶起自己小時候自己的書桌就是餐桌，因此他很快的幫黃同學實現夢想，這位學生，現在考上了暨南大學。
潘文忠表示，他深知外界認為稀鬆平常的事，對於經濟困難的孩子來說是相當「珍貴」，而教育應該要支持有需求的孩子。他認為，老師就能扮演這樣的角色。
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