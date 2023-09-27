調查：三成教師壓力大不快樂 學生家庭功能不彰成主因

明天就是教師節，多個教育團體針對台灣中小學老師快樂程度進行全台大調查，若滿分10分，有三成教師快樂指數在 4 分以下 ，不分中小學教師最不快樂的原因是學生家庭功能不彰，常有家長與學生無法溝通，卻盼望老師能管教。另外，教師每日工作超過10小時，每日卻至少耗費四分之一時數處理行政工作，教學行政難兩全。

未來台灣學會、台灣素養教育協會、瑩光教育協會、中華點亮生命教育協會聯合委託世新大學民調中心，於7月25至8月7日針對台灣中小學老師的快樂／不快樂現況做全台的大調查，短短一周有3827位中小學教師填答。

調查顯示，全台教師每日工作時數超過10小時，代理教師與正式教師工時差不多，但專任教師行政工作時數卻達2.5小時，每天都要應付數據、計畫成果，更何況是身兼教職與行政職的教師，每天要花4.7個小時處理行政，校長、主任則要花5.8小時。

調查也顯示，若滿分10分，有三成教師快樂指數在 4 分以下，也有三成教師壓力指數達6分以上。導師、或具備行政身份的老師，快樂指數僅5.34，顯著的比純教學的科任老師 5.84 低。由此可見，導師、行政主管直接面對的家長壓力，以及來自政府各單位的行政工作負擔，對老師的心理造成嚴重的影響。

若根據區域分析，全台灣教師快樂指數前五名縣市分別是澎湖縣（6.43）、高雄市（5.84）、南投縣（5.77）、苗栗縣（5.74）、彰化縣（5.74）；最不快樂前五名縣市分別是嘉義縣（4.83）、嘉義市（5.19）、台南市（5.20）、新竹市（5.21）、宜蘭縣（5.22）。

未來台灣學會理事長葉丙成分析，縣市快樂指數排名雖然有許多因素參雜。但由快樂前五名有四個偏鄉縣市、不快樂前五名有傳統上家長比較重視學生升學的縣市（台南、嘉義、新竹）來看，家長對於學生升學成果的期待，是影響老師快樂與否的一大關鍵。另外，縣市教育局處對老師的支持系統，也是另一個影響老師快樂與否的關鍵因素。

葉丙成也說，台灣教師壓力普遍偏大，有三成教師不快樂，也可以用來解釋今年教師荒，「當大家壓力很大又不快樂，會想做這工作的年輕人就越來越少」。

調查也指出，老師最不快樂的原因是學生家庭功能不彰，把盼望交給老師。葉丙成說，整個社會跟政府給老師的期待過高，給老師的專業支持實在太少；另外，各部會政策要求太多，好比交通死亡人數多，各部會卻是要求校園加強宣導，但死亡人數最多還是酒駕跟年長者，要求中小學教師做這些事情，仍難降低交通風險。

瑩光教育協會理事長藍偉瑩表示，近五年來，教育現場從素養教學到跨領域課程設計，又外加各項教育政策，政策又在短時間內更迭，反而讓讓「相信你的人好像變成笨蛋」，永遠不知哪件事是政府認真想實現，所有事情都要馬上上路，疲於奔命，善意反而成為師生壓力。

藍偉瑩強調，教師每天進到學校，面對的是正在成長的生命，當不在乎教師工作狀態，就是犧牲下一代。

點亮生命教育協會理事長、台北市復興高中前校長劉桂光表示，行政大逃亡已經發生好幾年，呼籲應建立校內行政任用制度，例如讓教師行政輪替，讓校內順利運作，而非將問題丟給教育現場廝殺，否則當教育環境工作條件不再吸引年輕人，影響的不是聘不到老師，而是會影響未來的「國力」。

教育團體也提出四大呼籲，希望學校不要再當非教育政策的業績提款機，教育部及各縣市教育局處，應為全台教師扛住壓力；各級教育數據資料庫應串接整合，減少永無止盡的數據填報；政策推行時間尺度避免急就章，好的教育政策應有配套與時程規畫；家長與教師應建立合作夥伴關係，不是只靠學校老師，家長與教師是一起幫助孩子成長的合作夥伴。

立委張廖萬堅、張其祿、吳怡玎也出席聲援。張廖萬堅表示，三成教師不快樂，很難要求教師教出會快樂學習的學生；吳怡玎也說，不快樂的老師不僅影響學生心理健康，也會衝擊教學品質，教師快樂與否與壓力應正視。

張其祿則提醒，不快樂的員工就不會有好的生產力，教師不快樂將影響人才培育。他也說，政府應少管一點教育事，明天紀念教師節，「孔子也是私塾」，教育部應少管一點。