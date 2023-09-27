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三成老師不快樂！「3因素讓基層無法負荷」 盼減少行政負擔

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
教團27日呼籲政府，減少學校行政負擔，減輕教師壓力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
教團27日呼籲政府，減少學校行政負擔，減輕教師壓力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「行政工作、政策要求與家長期待多，讓基層教師已經無法負荷，應減少行政要求！」未來台灣學會等教團27日指出，據調查發現有30%高中以下教師不快樂，因為家長期待太高、行政業務太多等因素，教團呼籲政府減少教師行政負擔，並宣導家長理解教師，減緩近年來行政大逃亡與教師短缺等狀況。

設線上聯絡簿

跨黨派包括民進黨立委張廖萬堅、國民黨立委吳怡玎與民眾黨立委張其祿都與會表達對教師們的支持。吳怡玎指出，南韓先前曾有年輕女教師輕生，引發教師類罷工，相關問題值得台灣借鏡，她建議學校可以設立「線上聯絡簿」系統，讓家長、社工等單位都能加入，減少教師負擔。

台大電機系教授葉丙成依據統計表示，他們收到3827份調查，結果顯示教室每日工作時數10.2小時，專任教師每天要處理行政業務2.5小時，如果是組長更高達4.7小時。老師的壓力指數是6.94（滿分10分），顯示基層教師的壓力非常大，而快樂指數僅有5.53，高達30%教師的分數在4分以下。

給教師期待太多

葉丙成指出，教師不快樂的原因有家庭功能不彰，家長與學生無法溝通，希望老師幫忙管教、給老師的期待太多、教育政策太多老師難負荷、各部會政策要求太多（性平、霸凌與交通安全等）、日常公文爆量，還有各種計劃與業務、下班後要處理學生業務，難兼顧家庭生活與課綱變化大等。

「沒有快樂的老師，哪來快樂與願意學習的學生？」前復興高中校長劉桂光直言，教師界近年來行政大逃亡與教師缺工的狀況屢見不鮮，應該建立任用制度，讓學校行政可以順利運行。螢光教育協會理事長藍偉瑩也直言，教師不是不願配合，但從性平、霸凌與交通安全都要教師負擔，已經無法負荷。

家長可減教師負擔

教團呼籲，教育部與地方教育局不要讓教師做為非教育政策的提款機，剝奪老師教學權益，並建立中央與地方學校的數據庫，不讓老師重複填報各類公文與行政業務；此外，推行教育政策應避免急就章，需要時間緩衝與培訓，且家庭與教師需要建立合作關係，不能將管教責任全部丟給老師。

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