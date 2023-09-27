探索佛法與心理的交匯 臺大首開「佛法與心理─正見解脫之道」課程

圖／臺灣大學進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院特邀臺大中文系趙飛鵬教授開辦「佛法與心理─正見解脫之道」研習課程，這是一個探討佛法和心理學間的相互關係且具有實際應用價值的課程。該課程將於112年12月7日起連續四周的週四晚間授課，歡迎有興趣者把握於112年10月31日前完成報名繳費，可享學費早鳥優惠。

隨著各項科技進步與發明愈來愈多，改善了我們的生活，但是人類心靈卻未能隨著科技進步同步提升，即科學越進步，生活越繁華，然人們心理的負擔與壓力似乎也越來越大。在現今繁忙且充滿壓力的生活中，我們經常感到迷失和困惑，尋求心靈的寧靜和平衡成了現代人普遍的渴望。在這個探索心靈世界的旅程中，佛法和心理學兩者其實都提供了深刻的見解和有價值的工具。

人的問題往往受到知見或認知上的錯誤所致，即因為我們對於世間的真相了解不完全透徹，因此產生迷惑跟妄想，導致帶來心理負擔，進而引起心靈的苦悶與壓力，這時我們需要引導轉變思維、改變觀念，從而主動從苦悶、壓力中走出來，此即「正見解脫」。佛教提出解決的方法就是佛陀所說的「四聖諦」，從佛法的角度而論，就是要以建立正確見解和個人修行的基礎；從心理學的角度而論，就是情感管理、壓力處理和情緒智商，實現內心平靜和積極的生活方式，而兩者所要達到的目標確實有其相近之處。臺大進修推廣學院開辦的「佛法與心理─正見解脫之道」課程將介紹佛法的基礎內容，引導學員運用佛法於生活之中，建立自己的正知正見，希冀提升個人的生活品質。

「佛法與心理─正見解脫之道」課程將帶您進入佛法和心理的精彩世界，實現內在平和和精神解脫。無論您是否對佛法和心理學具備相關的知識，該課程都將為您打開大門，想進一步瞭解「佛法與心理─正見解脫之道」，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。