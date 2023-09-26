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鼓勵國小生閱讀紙本 高雄出版社及公會捐3990本書

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
立委邱志偉受邀致詞時強調，出版業與國家文化力息息相關，將會持續為出版業發聲。圖／立委邱志偉辦公室提供
立委邱志偉受邀致詞時強調，出版業與國家文化力息息相關，將會持續為出版業發聲。圖／立委邱志偉辦公室提供

高雄市出版商業同業公會、中華民國出版商業同業公會全國聯合會，聯合向會員出版社募集圖書3990冊，在今日舉辦捐書儀式，全數捐給北高雄共38所國小、豐富學校藏書。受邀出席捐贈儀式的立委邱志偉說，高感謝兩個公會及各出版社的無私付出，學生圖書選擇多元，將讓更多學生愛上閱讀。

捐贈儀式今日在橋頭區五林國小舉辦，捐贈的對象為岡山、橋頭、梓官、彌陀、永安、路竹、湖內、茄萣8區共38所國小，學校多數由校長代表出席活動，每校總共可以獲捐105本書籍。

各校在上週及本週都已經陸續收到圖書，也讓學校的圖書館館藏更豐富多元，協助贈書的麗文文化說，後續將會派員協助學校圖書編目，讓學校圖書更容易管理。

高雄市教育局副局長黃盟惠頒發感謝狀給高雄出版公會、出版公會全聯會及參與捐書活動的10家出版社及基金會。黃盟惠說，教育局每年都有編列經費由學校購書，出版社捐書豐富館藏最大受益就是學校的學生，因此要代表學生們向出版社致謝。

高雄市出版商業同業公會理事長陳濬昇說，在數位學習疫情影響下，孩子與紙本書逐漸疏遠，閱讀力降低30%，為重拾閱讀熱情，政府首要應提升購書預算，讓學校充滿書香。

陳濬昇呼籲，高市圖電子書讀者借閱登錄能整合教育局OpenID，提供家長與老師簡單、方便的親子共讀管道；並推廣說書文化，透過出版社、公部門和說書人合作，將故事生動呈現，激勵孩子主動閱讀探索無限可能的未來。

立委邱志偉說，北高雄8區是原高雄縣，教育資源相對於原高雄市區學校較不足，因此他對於選區的教育建設錙銖必較，有機會都會極力爭取，在多方爭取教育部經費投入後，選區的校舍、跑道等硬體設施都陸續獲得改善，感謝出版社的厚愛，一口氣慷慨捐出將近4千本圖書，對於學校普遍偏老舊的藏書是一場及時雨。

邱志偉表示，出版事業興盛與否，與國家的文化力及國力成正比，因此他會持續努力為出版業爭取賦稅減免及學童購書卷，爭取更多資源投入，不能讓出版業孤單。

這次參與活動的包括三采文化股份有限公司、英屬蓋曼群島商家庭傳媒(股)城邦分公司（小光點）、台灣角川股份有限公司（小角落文化）、城邦文化事業股份有限公司（小麥田出版）、小魯文化事業股份有限公司、東雨文化事業有限公司、財團法人信誼基金會、愛智圖書有限公司、遠見天下文化出版股份有限公司（小天下/未來出版）、麗文文化事業股份有限公司。

故事媽媽與學校小朋友說故事互動，迴響熱烈。圖／立委邱志偉辦公室提供
故事媽媽與學校小朋友說故事互動，迴響熱烈。圖／立委邱志偉辦公室提供
出版社及公會聯合贈書，由北高雄八區校長代表代為受贈。圖／立委邱志偉辦公室提供
出版社及公會聯合贈書，由北高雄八區校長代表代為受贈。圖／立委邱志偉辦公室提供

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高雄市 教育局 邱志偉

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