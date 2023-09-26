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影／學校教育產業工會等呼籲政府依法律規定撥補退撫基金

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會、立委李德維（左二）、立委游毓蘭（右）等上午在立法院舉行「黑色教師節，三度年改噩夢再現」記者會，呼籲政府依法律規定撥補退撫基金。記者曾學仁／攝影
台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會、立委李德維（左二）、立委游毓蘭（右）等上午在立法院舉行「黑色教師節，三度年改噩夢再現」記者會，呼籲政府依法律規定撥補退撫基金。記者曾學仁／攝影

北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等團體及立委李德維、立委游毓蘭上午在立法院舉行「黑色教師節，三度年改噩夢再現」記者會，呼籲政府依法律規定撥補退撫基金

針對公教退撫基金潛藏負債，政府卻不願依法令規定撥補，引起公教人員擔心年改將再現。台北市學校教育產業工會等團體在立法院舉行記者會表示，民進黨政府在去年九合一選舉大敗後，主動修法要撥補退撫基金，現在民調高了就耍賴打折，公教再度被詐騙。

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