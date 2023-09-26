台灣聯大攜手赴馬招生 與34所華文獨立中學簽MOU

台灣聯合大學系統與馬來西亞34所華文獨立中學簽署學術交流合作協議，學術合作項目包括資訊交流、開放網路課程、舉辦學生營隊及教師交流活動，期能讓獨中學生提前體驗大學課程及生活，大學也將提供優秀學生入學獎學金，歡迎更多中學學子到台灣就讀。

簽約儀式選在馬來西亞雲頂半山腰舉行，由台灣聯大系統校長陳力俊領軍，與政治大學校長李蔡彥、中央大學副校長顏上堯、清華大學副校長呂平江、陽明交通大學國際長徐文祥一同出席簽約儀式。台灣聯大四校目前馬來西亞學生在校人數約930人，期能透過更多元密切的學術交流，鼓勵更多中學學生申請就讀。

陳力俊表示，台灣聯合大學系統是台灣第一個大學系統，由幾間頂尖大學聯合起來組織聯合大學系統，在教學、研究、國際合作與學生活動等領域都有不錯的成效。他表示，透過簽約強化雙邊交流及共同培育國際人才，成為更緊密的夥伴關係。

根據規畫，這次學術合作項目包括資訊交流、開放網路課程、舉辦學生營隊及教師交流活動，期能讓獨中學生提前體驗大學課程及生活，大學也將提供優秀學生入學獎學金。

李蔡彥表示，這次這麼多學校同時參與簽約，是難得的盛大場面。政大推動國際化、多元學習、科技及人文結合，是學校發展重點。馬來西亞學生畢業後，不管在台灣或僑居地貢獻良多，非常感謝獨中校長培育優秀學子，鼓勵學生到台灣就讀與交流，政大除了聯招管道外，也提供單獨招生管道，在11月底前報名。

馬六甲培風校長黃雪萊表示，線上課程讓學習無遠弗屆，不只是給學生也能提供老師研修；芙蓉中華中學校長蔡親煬表示，台灣聯大的大學與台灣的高中合作推行線上微課程，希望也能同時開放給獨中學生一起上課，大家共同為國際多元交流合作貢獻己力，讓馬來西亞赴台留學的學生人數再創高峰。