反對慈濟超額增設藥學系 藥師公會：莫忘流浪教師前車之鑑

全台設有九大藥學系，慈濟大學日前申請增設藥學系引發反彈，藥師更發起928抗議陳情活動。藥師公會全聯會今發布聲明表示，與該活動並無任何關係，但對於活動表示尊重。理事長黃金舜表示，台灣藥學系每年總額1142名學生，先進國家每1萬人約有8.6位藥師服務，台灣的比例已來到13位藥師，呼籲政府莫步入日本10萬位流浪藥師的後塵。

慈濟大學日前申請增設藥學系，藥師界發起「維護藥事服務品質，反藥學生增額聯盟」，將於9月28日下午至行政院門口陳情抗議，要求教育部高教司退回慈濟大學增額，落實維護藥學生員額總量管制。

藥師公會全聯會今發布聲明表示，陳情活動非由該會發起，該會亦不涉及該活動之規劃、宣傳或經費支助等一切事宜，但所有公民依法皆具有集會遊行之權利，對該活動予以尊重。

黃金舜表示，台灣藥學系一年的總額就是1142名，醫學系則是1300名左右，依照國外每3位醫師須有1名藥師配合的比例，台灣明顯已經飽和；而全世界先進國家平均每1萬位民眾有8.6位藥師提供服務，但台灣的數字已來到13位，「不宜再過度培養藥師」。

「日本已有10萬位流浪藥師。」黃金舜指出，日本因為大量招收藥學系，已產生資源的浪費，政府不應招生困難就放任熱門科系招生，目前台灣9大藥學系中，3所大學每年招生超過200位，應該從中進行分配協商，藥師公會立場是堅守總額1142名的底線。

黃金舜說，教育部同意慈濟大學招收30名藥學系學生，過程中從未找過藥師公會全聯會討論，即使是公費藥學系，也應該從1142名的招生總額中分配，否則台灣將重現過度培養老師，莫忘無數流浪教師的前車之鑑。