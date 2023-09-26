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教學卓越獎入圍名單出爐 8所高中職金、銀質獎11月17日揭曉

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市松山家商以九宮格的曼陀羅思考法與Xmind的線上實作，引導學生探索自己過去、認識現在及規畫未來。圖／教育部提供
台北市松山家商以九宮格的曼陀羅思考法與Xmind的線上實作，引導學生探索自己過去、認識現在及規畫未來。圖／教育部提供

教育部國教署今天公布「112年度教學卓越獎」高中職金、銀質獎入圍名單，共有8所高中職入圍。教育部表示，將於11月17日在國立中正大學進行頒獎，金質獎團隊可獲得60萬元獎金，銀質獎則獲30萬元獎金。

國教署表示，今年共有20所高中職由教育部國教署、直轄市、縣市政府教育局處推薦進入複選，經過7月中旬複選方案評選，共有8所高中職入圍金、銀質獎。

名單包含新北市立金山高中、台中市立豐原高中、國立台灣師範大學附屬高中、高雄市立六龜高中、新北市立板橋高中、台北市立松山家商、國立羅東高中、桃園市立觀音高中。

高雄市六龜高中課程設計以六龜文史為核心，並在地實地踏查，以玩為元素，引發學生學習動機；以藝術為媒介，串接各學習領域；以生活為範疇，連結在地認同；以模組產出為方向，延續傳承課程；以雙語科技為基底，訓練表達力，期盼學生從在地認同找到根。

台北市松山家商以九宮格的曼陀羅思考法與Xmind的線上實作，引導學生探索自己過去、認識現在及規畫未來，並以學校地景一行詩串聯學生與校園的連結，透過實地踏查永春陂濕地公園，瞭解在地人文，進而以SDGs永續目標探討地球人類迫切需要的議題。

師大附中以「學習者為中心」、「啟動自主學習」教學理念出發，並以「從生活現象的議題出發」、「提問導向的探究式教學」與「螺旋式學習的架構」等策略為基礎，協助學生藉由論證、探究、再論證、再探究的思考循環，達到深度學習，培養批判性思考能力。

台中市豐原高中鼓勵學生走入山林，實踐探險教育；從擬定追山目標引起學習動機、建構學習鷹架誘發自主學習，再帶領學生實際走入山林應用所學，並於活動後發表成果與引導反思，透過循序漸進的探索課程，培養學生的覺察力，認識對己、對人、對環境的關係、練習同儕合作、建立自信心與成就感。

國教署表示，以上8所高中職入圍教學卓越獎的金、銀質獎的團隊各有特色，深獲評審團的高度共識與肯定，將於11月17日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲得60萬元獎金，銀質獎則獲30萬元獎金。

師大附中以「學習者為中心」、「啟動自主學習」教學理念出發，協助學生藉由論證、探究、再論證、再探究的思考循環。圖／教育部提供
師大附中以「學習者為中心」、「啟動自主學習」教學理念出發，協助學生藉由論證、探究、再論證、再探究的思考循環。圖／教育部提供
台中市豐原高中鼓勵學生走入山林，實踐探險教育。圖／教育部提供
台中市豐原高中鼓勵學生走入山林，實踐探險教育。圖／教育部提供
高雄市六龜高中課程設計以六龜文史為核心，並在地實地踏查，以玩為元素，引發學生學習動機。圖／教育部提供
高雄市六龜高中課程設計以六龜文史為核心，並在地實地踏查，以玩為元素，引發學生學習動機。圖／教育部提供

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國教署 教育部

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