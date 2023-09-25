快訊

王力宏稱見不到生命中最重要的人？ 李靚蕾律師3點聲明反擊：昨天才見過

「最美里長」寫真書26日上市 陳紫渝預告今晚開直播聊聊

亞運柔道／力退地主蔡琪 35歲連珍羚4度參賽首闖亞運金牌戰

少子化釀51大專院校寄存近6千名額 專家：製造滿桌假象

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。但根據教育部最新統計資料，113學年共有51校、5898名額寄存教育部，寄存總額是近六年第四高。大學生示意圖。本報資料照片
少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。但根據教育部最新統計資料，113學年共有51校、5898名額寄存教育部，寄存總額是近六年第四高。大學生示意圖。本報資料照片

少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。但根據教育部最新統計資料，113學年共有51校、5898名額寄存教育部，一般大學共16校寄存2716名，技職校院則是35校寄存3182名，雖較去年少寄3123名，寄存總額是近六年第四高。

教育部自103學年推出「寄存名額」制度，讓大專校院自行申請減少招生名額，減少的名額可以寄存在教育部，當學校招生狀況好轉，或想調配招生名額時，可向教育部申請取回。教育界普遍形容這制度能「美化招生率」，實際上卻未能改善大專校院的困境。

根據教育部最新統計，113學年寄存招生名額的公立大學共有2校、29個名額，私立大學則有14校、2687個名額；寄存招生名額的國立技專校院有4校、305個名額，私立技專校院有31校、2877個名額。整體而言，113學年共有51所公私立大專校院申請寄存名額，一共存放了5898個招生名額。

若攤開近五年數據，108學年至112學年，一般公立大學及國立技專校院，每年寄存名額均不算多，普遍皆低於百名；私校則不然，根據統計，一般私立大學在112學年的寄存名額達4367名，私立技專校院在109年寄存5072名。去年全國公私立大專校院共寄存9021名額，創下新高紀錄。

全國私校工會副理事長尤榮輝表示，寄存名額制度主要是因應少子化，讓大學可透過寄存而減少招生名額，以達到「美化」缺額數及註冊率，作法有點阿Q，就像餐廳業績下滑就收掉桌椅，製造「滿桌」的假象，但實際營收卻持續減少。

尤榮輝也提醒，寄存制度有助學校避免被減招或扣減獎助款，但對考生無意義，也無助學校招生。他說，考生及家長應明白，不少校系的註冊率是透過寄存制度粉飾後的數字，高註冊率並不代表是高熱門校系，考生不要被誤導。

尤榮輝也建議，教育部應公布所有校系近三年註冊人數的變動情形，對考生選擇校系才有實質幫助。

教育部 註冊率

延伸閱讀

大專5年累積寄存3萬招生名額 取回比率低於2%

改隸陽明交大附中案 教育部認定竹女二程序有瑕疵

南投各大專校院所校園內外全面禁菸 違者最高開罰1萬

雙語大學台大首年獨得8250萬 1國立大學申請未過關

相關新聞

72名教師獲頒師鐸獎 台東39歲蔡佩津是最年輕得主

教育部今天舉辦112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師獲頒師鐸獎、20名教師獲教育奉獻獎，及...

少子化釀51大專院校寄存近6千名額 專家：製造滿桌假象

少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。但根據教育部最新統計資料，113學年共有51校、5898名額寄存教育部...

科學教育非資優專屬 陳淑華培育偏鄉女科學家獲師鐸獎

教育部今天舉辦112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師獲頒師鐸獎、20名教師獲教育奉獻獎，及...

優秀教師表揚 她立志當「永不畢業的老師」

教師節將至，台東、高雄昨頒獎表揚優秀教師，來自高雄的陳佳淇到台東利嘉國小任教23年，從沒想轉校或離開台東，獲得「大愛菁師...

雙語政策 學者：不能犧牲學科本質

近日雙語政策引起反彈，蔡英文總統昨表示，應透過公私協力，用ＡＩ（人工智慧）輔助語言教育，提升台灣學生語言能力；學者則認為...

教育部率團訪捷克 盼雙邊大學聯盟擴大合作

教育部近日率大學代表團前往捷克拜會，期盼未來能以台灣大學學術聯盟對捷克學校聯盟的方式，擴大彼此合作，並搭建華語教學合作的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦