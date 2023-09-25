少子化釀51大專院校寄存近6千名額 專家：製造滿桌假象

少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。但根據教育部最新統計資料，113學年共有51校、5898名額寄存教育部，一般大學共16校寄存2716名，技職校院則是35校寄存3182名，雖較去年少寄3123名，寄存總額是近六年第四高。

教育部自103學年推出「寄存名額」制度，讓大專校院自行申請減少招生名額，減少的名額可以寄存在教育部，當學校招生狀況好轉，或想調配招生名額時，可向教育部申請取回。教育界普遍形容這制度能「美化招生率」，實際上卻未能改善大專校院的困境。

根據教育部最新統計，113學年寄存招生名額的公立大學共有2校、29個名額，私立大學則有14校、2687個名額；寄存招生名額的國立技專校院有4校、305個名額，私立技專校院有31校、2877個名額。整體而言，113學年共有51所公私立大專校院申請寄存名額，一共存放了5898個招生名額。

若攤開近五年數據，108學年至112學年，一般公立大學及國立技專校院，每年寄存名額均不算多，普遍皆低於百名；私校則不然，根據統計，一般私立大學在112學年的寄存名額達4367名，私立技專校院在109年寄存5072名。去年全國公私立大專校院共寄存9021名額，創下新高紀錄。

全國私校工會副理事長尤榮輝表示，寄存名額制度主要是因應少子化，讓大學可透過寄存而減少招生名額，以達到「美化」缺額數及註冊率，作法有點阿Q，就像餐廳業績下滑就收掉桌椅，製造「滿桌」的假象，但實際營收卻持續減少。

尤榮輝也提醒，寄存制度有助學校避免被減招或扣減獎助款，但對考生無意義，也無助學校招生。他說，考生及家長應明白，不少校系的註冊率是透過寄存制度粉飾後的數字，高註冊率並不代表是高熱門校系，考生不要被誤導。

尤榮輝也建議，教育部應公布所有校系近三年註冊人數的變動情形，對考生選擇校系才有實質幫助。