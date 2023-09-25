優秀教師表揚 她立志當「永不畢業的老師」

教師節將至，台東、高雄昨頒獎表揚優秀教師，來自高雄的陳佳淇到台東利嘉國小任教23年，從沒想轉校或離開台東，獲得「大愛菁師獎」，陳強調「要當永遠不畢業的老師」，讓畢業生返校能找她談心；高雄市教師職業工會昨辦模範教師表揚，文府國小教師柯慧娟曾為空汙發起連署、陳情，也獲選模範教師。

台東縣府昨在禾風新棧飯店辦教師節表揚大會，表揚今年度獲教育部師鐸獎的豐榮國小教師張美倫、東大附小教師蔡佩津，及有「民間師鐸獎」之稱的「教育大愛菁師獎」得主陳佳淇，及優良校長、資深教師等共222人。

陳佳淇說，1996年來台東讀書後就決定留下來教書，台東有著太多美好回憶，她一直以打造「永遠不會畢業」的幸福教室為目標，即使孩子已畢業，若在人生中遇到挫折，想找人陪伴或商量，腦海會浮現校園有「第二個媽」，盼透過教育幫助孩子走出不一樣人生。

高雄市教師職業工會昨辦模範教師表揚，共23名教師獲獎，市長陳其邁到場頒獎時宣布，教師節將送每名教師600元敬師禮券，解慰辛勞。

柯慧娟老師9年前因學校常飄散不明臭味，發起陳情連署，獲家長及社區響應，經過議員發聲，追查出空汙源頭，斡旋1年多後廠商關廠，徹底解決空汙問題。她謙虛地說，每名獲獎教師都非常認真，慶幸自己能在教書之餘，為社區公益盡一分心力。