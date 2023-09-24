AI助攻雙語學習 學者提「急不得」且要回歸學科本質

均一平台教育基金會今天在華山文創園區舉辦「2030 AI教育年會論壇」，邀請雙語教育專家學者座談。Google Taiwan前董事總經理簡立峰從數據分析，學生是ChatGPT 重要使用族群，18至24歲者族群有30％，對話式模式有助於學生學習，但暑假期間使用率卻明顯下滑。與會學者也認為，雙語學習有助於增進學生信心，也能理解另一個文化，擴大學生視野，但推動過程「急不得」。

簡立峰指出，ChatGPT是AI助教，對話式學習有助於學生使用。尤其在網路世界中，中文資訊量少，全世界最受歡迎的1000萬個網站，中文資訊量僅1.4%，來自繁體中文影響力是少之又少。

簡立峰說，用AI推動雙語教育可以借力使力，不僅英文內容最豐富，語言模型也主要是優化英文，但也提醒，AI需要靠訓練才能被正確使用。但他也觀察，從今年5月開始使用率卻大幅下滑，推估使用率高，是因學生用來做作業，暑假到了才讓使用率下滑。

成功大學前校長蘇慧貞分享，大學必須討論當學生畢業後，在社會如何立足，因此20多年前成大即要求學生在完成論文前，必須通過外語檢定。她說，這讓學生在未來選項有更多可能，一起準備未來的能力。

蘇慧貞說，與其把雙語看成單獨名詞辯論、價值上的驗證，應該回歸教育本體，若讓學生具備移動能力是增加競爭力，語言即是其中一項能力，透過雙語學習，希望有一個更有信心的工具及方法，理解另一個文化，擴大學生視野。

峨眉國中校長陳姿俐長期服務於偏鄉學校，她表示，偏鄉很多客觀條件的確不如都市，但這並非限制而是機會，偏鄉學校是打造創新教育基地的發源地，唯有給孩子最新的教育內涵，才可能提升競爭力，而非用都會區傳統方式來教育。

陳姿俐大學就讀英語系，她自認英語能力沒有特別好，卻因英語系背景，讓她接受不同文化衝擊。營造環境讓孩子不排斥英文、喜歡英文，期待有一天孩子可以站上國際舞台，用英文介紹家鄉文化。

為台灣而教教育基金會董事長劉安婷也說，本土優勢在於如何與國際語言做結合，而非互相妥協，孩子不會因此看低自己文化。

台師大教育系教授林子斌則以新加坡經驗指出，雙語推動需要時間，儘管新加坡自1965年提出，卻直到1987年才讓全國絕大多數學校雙語化。台灣學校情況比新加坡複雜，要花更多時間給學生做準備，雙語推動不能急。

林子斌也說，每個學校脈絡不同情境不同，政策應允許雙語推動有不同模式，不是一套下來，就要全部學校做同一件事，師資也不可能永遠等準備好才來執行，必須在政策推動過程中滾動修正，「現在就在這個過程」。

林子斌說，台灣雙語政策自2018年推動至今僅五年，卻有很多人誤解雙語教育本質。語言是溝通工具，不是讓所有學科在教英文科，若推動雙語是要教學生背單字，「這是本末倒置」，甚至讓學生更早討厭英文。一定要打破迷思，且要回歸學科本質，雙語是在不犧牲學科品質下的「加分」。