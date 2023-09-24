校園會客室／黃文欽設平台 學生跨校交流

新課綱重視素養也重視學習歷程，但因師生過去無相關經驗，讓不少人焦慮。慧治教育協會從民間角度出發，將學習資源引入偏鄉，建立e-peer適性共學平台，讓學生可跨班、跨校在網路上交流，展現學習紀錄與課程學習成果，另也推動合心育苗計畫，陪伴教師設計素養課程。

慧治教育協會理事長黃文欽表示，從事教育志工服務多年，發現孩子在多元社會廣大資訊中愈顯茫然、素養能力低落，長時間接觸的不是課本而是手機，也連帶影響競爭力，恰好新課綱強調素養教育共學共好、適性揚才，與協會理念不謀而合，更讓慧治決心要翻轉現況。

黃文欽說，既然學生已長時間黏在手機上，那就在手機開發平台，從適性引導角度，把學習拉回來。

學生可免費登入e-peer適性共學平台，上傳每天學習進度與內容，其他學生可以按讚也可聊天，形成跨校學生觀摩社群，學期末也能輕鬆產出學習歷程檔案。

此外，慧治也成立教師社群，每月一次線上跨校教師小聚，讓教師彼此分享實務上遇到的問題、執行心得。

協會成立四年來，協助逾一萬三千名學生、近八百位教師在平台中記錄學習。