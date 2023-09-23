當選將帶政府和NGO合作 侯友宜：讓教育團體帶動國家

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜今天上午出席2030教育AI年會趨勢論壇。他呼籲，政府應盡量和非營利組織並肩合作、共享資源，若未來有幸當選總統，一定會帶動政府和NGO團體、非營利組織合作，讓優質的教育團體可以擁有帶動國家的機會。

侯友宜表示，教育一路走來只有奉獻和犧牲、成本無法回收。政府近年也努力推動教育，但民間的做法、蒐集的資訊絕對不會輸給政府，因此為何不思考，政府是否能和非營利組織並肩合作、共享資源，讓學生學習更好。

侯友宜指出，產業界等都願意會教育付出，但光付出還不夠，政府應當帶頭做，其中政府做不到的事則可以讓民間做。未來若當選總統，一定會跟NGO團體、非營利組織合作，尤其是和學生最喜歡的平台一起作戰，並結合產業資源，讓平台更大、力量更大，讓優質教育團體也有帶動國家發展的機會。

侯友宜也說，政府要一肩扛起教育平權、數位平權的責任，AI教育要往前走，也要讓每個人都有學習的機會。台灣勢必要走上AI學習的路途，政府帶頭做、大家一起來。