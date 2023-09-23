職務再設計 友善身障者求職

教育第一線有不少身障教師，特教專家表示，教甄涉及多元面向，但以腦麻患者為例，口語與肢體表達較吃虧，應根據個別需求提供協助，或考慮增額錄取，對有志教職的身障者會更友善，但是也要兼顧專業與學生受教權。

彰師大特教系統計，追蹤九十七學年度到一○七學年度十九名身障畢業生，共有十人考上公職，兩人考上國、高中正式教師，兩人考上特教學校的正式教師，三人考上代理教師。

彰師大輔導與諮商學系教授王智弘說，教師是與人高度互動的職業，若能透過輔具或改善工作環境，如以ＡＩ輔助口語表達，或有助理協助操作設備等，對身障者就業更友善。

中山醫學大學物理治療系講師施啟明表示，身障者能否從事教職，應評估自身是否具備教師的核心能力，其他可透過改善工作條件、職務再設計協助。

台中教育大學特教系兼任助理教授陳盈達說，身障者參加教甄，可針對個別需求適性化調整，但錄取標準應相同才公平。

台中市教育產業工會理事長林碩杰說，建議放寬比照私立學校六十七人以上，進用百分之一，以獎勵代替處罰。

教育基層說，若能有媒合平台，更能符合雙方需求。台中市脊髓損傷者協會總幹事柯坤男舉例，像身障國手可擔任羽球或桌球教練，傳授球技，自身經歷也會激勵學子。