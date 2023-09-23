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竹女改隸陽明交大 教部：程序不符

聯合報／ 記者許維寧張裕珍／連線報導
國立新竹女中將於明年邁入創校百年。記者張裕珍／攝影
國立新竹女中將於明年邁入創校百年。記者張裕珍／攝影

陽明交大日前邀新竹女中改隸附中，受到竹女校友強烈反彈。校友團體八月中北上教育部陳情，要求改隸程序應更公開透明。教育部日前則發函予「反對竹女改隸附中工作小組」，指竹女於推行改隸過程中僅辦理問卷調查，未辦理說明會，不符合規定，要求竹女確實依規審慎辦理，妥善溝通、以杜爭議。

記者昨致電新竹女中校長林桂鳳未接電話，未取得其回應。不過陽明交大校長林奇宏日前受訪時指出，大學向下延伸高中、邀請高中改隸的方向不變，但「對象」將更多元化，包括外縣市都有高中表達意願。

教育部指學校與大學改隸，應就改隸案辦理說明會，蒐集教職員工、家長會、校友會意見。經查竹女僅問卷調查，未辦理說明會，不符規定。此外，改隸案應經由學校、大學校務會議成員四分之三以上出席，且出席人員四分之三以上同意，竹女六月底校務會議僅二分之一為通過門檻，亦不符規定。

若學校有意推行改隸，仍可補正程序。竹女日前表示，會調查學生、家長、校友意見，是否繼續啟動改隸程序，沒有時間表。

竹女 教育部 交大

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