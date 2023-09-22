改隸陽明交大附中案 教育部認定竹女二程序有瑕疵

陽明交大日前邀請新竹女中改隸附中，未料受到竹女校友強烈反彈。校友團體八月中旬北上教育部前告御狀，要求改隸程序應更公開透明回應校友疑慮。教育部日前則發函予「反對竹女改隸附中工作小組」，指竹女於推行改隸過程中僅辦理問卷調查，未辦理說明會，不符合規定。

新竹女中校友日前發起反對改隸附中連署，八月赴竹女遞交「反對竹女改隸附中」連署書，隨即驅車北上教育部陳情。呼籲改隸程序應公開透明，不應「私定終身」，將竹女變成大學的養女。

反對竹女改隸附中工作小組日前行文教育部要求釋疑，教育部日前則回應，依照「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」，學校與大學改隸應就改隸案辦理說明會，蒐集教職員工、家長會、校友會意見。

但教育部經查，竹女僅辦理問卷調查，尚未辦理說明會，未充分落實校內外溝通，未符合規定。

再者，教育部也指出，根據改隸要點，改隸案應經由學校、大學校務會議成員四分之三以上出席，且出席人員四分之三以上同意通過。而再查竹女六月底校務會議，僅二分之一為通過門檻，不符合規定。

但據本報了解，若學校有意推行改隸，仍可補正相關程序。但竹女日前已表示，會再進一步調查學生、家長、校友意見，蒐集相關資訊後建立共識，後續是否繼續啟動改隸程序，沒有時間表。

而陽明交大校長林奇宏日前受訪時也指出，「方向不變，對象多元」，大學向下延伸高中、邀請高中改隸的方向不變，但陽明交大的「對象」將更多元化，不只竹女，包括外縣市都有高中主動向陽明交大提出改隸意願。