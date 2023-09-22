快訊

屏東工廠爆炸釀重大死傷 殉職消防員面目無法辨識醫護痛心

改隸陽明交大附中案 教育部認定竹女2程序有瑕疵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改隸陽明交大附中案 教育部認定竹女二程序有瑕疵

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大日前邀請新竹女中改隸附中，未料受到竹女校友強烈反彈，校友團體八月中旬北上教育部前告御狀。記者許正宏／攝影
陽明交大日前邀請新竹女中改隸附中，未料受到竹女校友強烈反彈，校友團體八月中旬北上教育部前告御狀。記者許正宏／攝影

陽明交大日前邀請新竹女中改隸附中，未料受到竹女校友強烈反彈。校友團體八月中旬北上教育部前告御狀，要求改隸程序應更公開透明回應校友疑慮。教育部日前則發函予「反對竹女改隸附中工作小組」，指竹女於推行改隸過程中僅辦理問卷調查，未辦理說明會，不符合規定。

新竹女中校友日前發起反對改隸附中連署，八月赴竹女遞交「反對竹女改隸附中」連署書，隨即驅車北上教育部陳情。呼籲改隸程序應公開透明，不應「私定終身」，將竹女變成大學的養女。

反對竹女改隸附中工作小組日前行文教育部要求釋疑，教育部日前則回應，依照「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」，學校與大學改隸應就改隸案辦理說明會，蒐集教職員工、家長會、校友會意見。

但教育部經查，竹女僅辦理問卷調查，尚未辦理說明會，未充分落實校內外溝通，未符合規定。

再者，教育部也指出，根據改隸要點，改隸案應經由學校、大學校務會議成員四分之三以上出席，且出席人員四分之三以上同意通過。而再查竹女六月底校務會議，僅二分之一為通過門檻，不符合規定。

但據本報了解，若學校有意推行改隸，仍可補正相關程序。但竹女日前已表示，會再進一步調查學生、家長、校友意見，蒐集相關資訊後建立共識，後續是否繼續啟動改隸程序，沒有時間表。

而陽明交大校長林奇宏日前受訪時也指出，「方向不變，對象多元」，大學向下延伸高中、邀請高中改隸的方向不變，但陽明交大的「對象」將更多元化，不只竹女，包括外縣市都有高中主動向陽明交大提出改隸意願。

陽明交大 教育部 竹女

延伸閱讀

陽交大找新竹女中改隸案爭議 教育部最新回函公文曝光

竹女將辦創校百年藝術展 「校友家長」立委林思銘助攻

教育部簽署波蘭「托倫宣言」 宣示科學、研究完全自由

偏鄉專聘教師制度未落實？教育部：仍以專任教師優先

相關新聞

改隸陽明交大附中案 教育部認定竹女二程序有瑕疵

陽明交大日前邀請新竹女中改隸附中，未料受到竹女校友強烈反彈。校友團體八月中旬北上教育部前告御狀，要求改隸程序應更公開透明...

教育部簽署波蘭「托倫宣言」 宣示科學、研究完全自由

教育部政務次長劉孟奇與國際司司長李彥儀，率領國內9所頂尖大專校院11名代表造訪波蘭，拜會波蘭教育科學部及哥白尼學院。我方...

搶留偏鄉學童！苗縣坪頂國小今起動「夜光天使」計畫

近年來因生育率下降及工作機會不多，導致偏鄉學生持續驟減，苗栗縣通霄鎮坪頂國小今年新生僅1人創新低，目前各年級全數也只有1...

陽交大找新竹女中改隸案爭議 教育部最新回函公文曝光

國立陽明交通大學今年找上國立新竹女中改隸為附中喧騰一時，今年年中消息曝光後許多竹女校友不滿母校要消失發起連署，並質疑推動...

特教職務加給凍漲32年 教團要求依物價指數調整

九月中旬行政院通過「基本工資調整」方案，同日也通過衛福部明年元旦起因應消費者物價指數（CPI）波動，調增社福津貼給付。但...

新竹縣獲贈上百套科學童書 弱勢學生還能吃營養早餐

新竹縣教育局獲得來自藝術界、科技界及民間團體共同捐贈，以捐錢、捐書、捐畫方式盼透過圖書閱讀、獎助學金培養下世代半導體人才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦