快訊

屏東高爾夫球具公司廠區疑氣爆 1消防員殉職、仍有多人受困

亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否未定案

李昂批不讓博愛座！她分析原因：再次提醒年輕世代「生不逢時」

陽交大找新竹女中改隸案爭議 教育部最新回函公文曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立新竹女中將於明年邁入創校百年。記者張裕珍／攝影
國立新竹女中將於明年邁入創校百年。記者張裕珍／攝影

國立陽明交通大學今年找上國立新竹女中改隸為附中喧騰一時，今年年中消息曝光後許多竹女校友不滿母校要消失發起連署，並質疑推動改隸過程是「黑箱會議、光速程序」。經反對竹女改隸附中工作小組陳情後，今天接獲教育部回函，公文認定竹女規畫改隸過程不符改隸要點，並要求竹女確實依規審慎辦理，並妥善溝通、以杜爭議。

記者今晚致電新竹女中校長林桂鳳未接電話，未取得回應。不過林桂鳳今年8月中受訪明確提到針對改隸程序將先進行廣泛討論，花3到5年蒐集學生、家長與老師意見，若多數人都同意改隸，再啟動後續相關研議程序。陽明交大校長林奇宏近日也以8字定調「方向不變，對象多元」，表示邀請高中改隸的方向不變，對象將更多元化。

新竹女中改隸附中爭議緣起為新竹女中將於明年迎接創校100周年，不少竹女校友今年7月才陸續得知將改隸為附中一事，不願母校倉促改隸，7月28日發起反對改隸附中連署，獲近5千人連署，連署發起人號召校友於8月11日遞交連署書到竹女表達心聲。

連署發起人當時特別點出，竹女6月30日校務會議通過同意進行後續改隸程序之前，完全沒有進行公開討論、評估，未廣泛徵詢學生、校友會、家長會以及教職人員的意見，也未公開陽明交大提供的可行性與必要性評估，堪稱「黑箱會議、光速程序」。

依據教育部最新回函公文，針對竹女研擬改隸國立陽明交通大學附屬中學一案，提出3點說明，第1點為依據「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」第3點第4款規定「學校與大學應就改隸案辦理說明會，蒐集教職員工家長會、校友會之意見。」經查新竹女中僅辦理問卷調查，尚未辦理說明會，未充分落實校內外溝通，不符規定。

第2點說明為依據改隸要點第3點第5款規定：「改隸案應經學校、大學之校務會議成員四分之三以上出席，出席人員四分之三以上之同意通過。」查新竹女中今年6月30日召開的校務會議僅以二分之一為通過門檻，也不符規定。

針對反對竹女改隸附中小組反映竹女校務會議紀錄當時未公開上網，教育部也在第3點說明「高級中等學校校務會議組成及運作注意事項」末規定學校應將校務會議紀錄報各該主管機關備查；惟如校務會議紀錄如無政府資訊公開法規定「應限制公開或不予提供」事項，得應人民申請提供之。

教育部也在公文中強調，教育部將併同函請新竹女中確實依據改隸要點及校務會議相關規定審慎辦理，並妥善溝通，以杜爭議。

反對竹女改隸附中工作小組今天接獲教育部最新回函，公文認定竹女規畫改隸過程不符相關改隸要點，並要求竹女確實依規審慎辦理，並妥善溝通、以杜爭議。記者張裕珍／翻攝
反對竹女改隸附中工作小組今天接獲教育部最新回函，公文認定竹女規畫改隸過程不符相關改隸要點，並要求竹女確實依規審慎辦理，並妥善溝通、以杜爭議。記者張裕珍／翻攝
反對竹女改隸附中工作小組今天接獲教育部最新回函，公文認定竹女規畫改隸過程不符相關改隸要點，並要求竹女確實依規審慎辦理，並妥善溝通、以杜爭議。記者張裕珍／翻攝
反對竹女改隸附中工作小組今天接獲教育部最新回函，公文認定竹女規畫改隸過程不符相關改隸要點，並要求竹女確實依規審慎辦理，並妥善溝通、以杜爭議。記者張裕珍／翻攝

新竹 教育部 陽明交大

延伸閱讀

竹女將辦創校百年藝術展 「校友家長」立委林思銘助攻

偏鄉專聘教師制度未落實？教育部：仍以專任教師優先

竹女附中改隸案暫緩 陽明交大校長林奇宏：方向不變對象多元

陽明交大改隸 竹女校務會議：先深化合作蒐集各方意見

相關新聞

教育部簽署波蘭「托倫宣言」 宣示科學、研究完全自由

教育部政務次長劉孟奇與國際司司長李彥儀，率領國內9所頂尖大專校院11名代表造訪波蘭，拜會波蘭教育科學部及哥白尼學院。我方...

搶留偏鄉學童！苗縣坪頂國小今起動「夜光天使」計畫

近年來因生育率下降及工作機會不多，導致偏鄉學生持續驟減，苗栗縣通霄鎮坪頂國小今年新生僅1人創新低，目前各年級全數也只有1...

陽交大找新竹女中改隸案爭議 教育部最新回函公文曝光

國立陽明交通大學今年找上國立新竹女中改隸為附中喧騰一時，今年年中消息曝光後許多竹女校友不滿母校要消失發起連署，並質疑推動...

特教職務加給凍漲32年 教團要求依物價指數調整

九月中旬行政院通過「基本工資調整」方案，同日也通過衛福部明年元旦起因應消費者物價指數（CPI）波動，調增社福津貼給付。但...

新竹縣獲贈上百套科學童書 弱勢學生還能吃營養早餐

新竹縣教育局獲得來自藝術界、科技界及民間團體共同捐贈，以捐錢、捐書、捐畫方式盼透過圖書閱讀、獎助學金培養下世代半導體人才...

打造老幼共融教室 新泰國中牛奶箱成為個人儲物櫃

位於新北新莊的新泰國中，除了國中生外，還有晚上的補校學生使用教室，但原有教室收納空間有限，且燈光昏暗，新北市教育局、文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦