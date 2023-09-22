陽交大找新竹女中改隸案爭議 教育部最新回函公文曝光
國立陽明交通大學今年找上國立新竹女中改隸為附中喧騰一時，今年年中消息曝光後許多竹女校友不滿母校要消失發起連署，並質疑推動改隸過程是「黑箱會議、光速程序」。經反對竹女改隸附中工作小組陳情後，今天接獲教育部回函，公文認定竹女規畫改隸過程不符改隸要點，並要求竹女確實依規審慎辦理，並妥善溝通、以杜爭議。
記者今晚致電新竹女中校長林桂鳳未接電話，未取得回應。不過林桂鳳今年8月中受訪明確提到針對改隸程序將先進行廣泛討論，花3到5年蒐集學生、家長與老師意見，若多數人都同意改隸，再啟動後續相關研議程序。陽明交大校長林奇宏近日也以8字定調「方向不變，對象多元」，表示邀請高中改隸的方向不變，對象將更多元化。
新竹女中改隸附中爭議緣起為新竹女中將於明年迎接創校100周年，不少竹女校友今年7月才陸續得知將改隸為附中一事，不願母校倉促改隸，7月28日發起反對改隸附中連署，獲近5千人連署，連署發起人號召校友於8月11日遞交連署書到竹女表達心聲。
連署發起人當時特別點出，竹女6月30日校務會議通過同意進行後續改隸程序之前，完全沒有進行公開討論、評估，未廣泛徵詢學生、校友會、家長會以及教職人員的意見，也未公開陽明交大提供的可行性與必要性評估，堪稱「黑箱會議、光速程序」。
依據教育部最新回函公文，針對竹女研擬改隸國立陽明交通大學附屬中學一案，提出3點說明，第1點為依據「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」第3點第4款規定「學校與大學應就改隸案辦理說明會，蒐集教職員工家長會、校友會之意見。」經查新竹女中僅辦理問卷調查，尚未辦理說明會，未充分落實校內外溝通，不符規定。
第2點說明為依據改隸要點第3點第5款規定：「改隸案應經學校、大學之校務會議成員四分之三以上出席，出席人員四分之三以上之同意通過。」查新竹女中今年6月30日召開的校務會議僅以二分之一為通過門檻，也不符規定。
針對反對竹女改隸附中小組反映竹女校務會議紀錄當時未公開上網，教育部也在第3點說明「高級中等學校校務會議組成及運作注意事項」末規定學校應將校務會議紀錄報各該主管機關備查；惟如校務會議紀錄如無政府資訊公開法規定「應限制公開或不予提供」事項，得應人民申請提供之。
教育部也在公文中強調，教育部將併同函請新竹女中確實依據改隸要點及校務會議相關規定審慎辦理，並妥善溝通，以杜爭議。
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