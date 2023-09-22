陽交大找新竹女中改隸案爭議 教育部最新回函公文曝光

國立陽明交通大學今年找上國立新竹女中改隸為附中喧騰一時，今年年中消息曝光後許多竹女校友不滿母校要消失發起連署，並質疑推動改隸過程是「黑箱會議、光速程序」。經反對竹女改隸附中工作小組陳情後，今天接獲教育部回函，公文認定竹女規畫改隸過程不符改隸要點，並要求竹女確實依規審慎辦理，並妥善溝通、以杜爭議。

記者今晚致電新竹女中校長林桂鳳未接電話，未取得回應。不過林桂鳳今年8月中受訪明確提到針對改隸程序將先進行廣泛討論，花3到5年蒐集學生、家長與老師意見，若多數人都同意改隸，再啟動後續相關研議程序。陽明交大校長林奇宏近日也以8字定調「方向不變，對象多元」，表示邀請高中改隸的方向不變，對象將更多元化。

新竹女中改隸附中爭議緣起為新竹女中將於明年迎接創校100周年，不少竹女校友今年7月才陸續得知將改隸為附中一事，不願母校倉促改隸，7月28日發起反對改隸附中連署，獲近5千人連署，連署發起人號召校友於8月11日遞交連署書到竹女表達心聲。

連署發起人當時特別點出，竹女6月30日校務會議通過同意進行後續改隸程序之前，完全沒有進行公開討論、評估，未廣泛徵詢學生、校友會、家長會以及教職人員的意見，也未公開陽明交大提供的可行性與必要性評估，堪稱「黑箱會議、光速程序」。

依據教育部最新回函公文，針對竹女研擬改隸國立陽明交通大學附屬中學一案，提出3點說明，第1點為依據「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」第3點第4款規定「學校與大學應就改隸案辦理說明會，蒐集教職員工家長會、校友會之意見。」經查新竹女中僅辦理問卷調查，尚未辦理說明會，未充分落實校內外溝通，不符規定。

第2點說明為依據改隸要點第3點第5款規定：「改隸案應經學校、大學之校務會議成員四分之三以上出席，出席人員四分之三以上之同意通過。」查新竹女中今年6月30日召開的校務會議僅以二分之一為通過門檻，也不符規定。

針對反對竹女改隸附中小組反映竹女校務會議紀錄當時未公開上網，教育部也在第3點說明「高級中等學校校務會議組成及運作注意事項」末規定學校應將校務會議紀錄報各該主管機關備查；惟如校務會議紀錄如無政府資訊公開法規定「應限制公開或不予提供」事項，得應人民申請提供之。