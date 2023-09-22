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臺大「邏輯說服力」課程，現在報名享優惠

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／Shutterstock提供
圖／Shutterstock提供

國立臺灣大學進修推廣學院開辦「邏輯說服力」課程，特邀臺灣大學共同教育中心兼任傅皓政教授親自授課，該課程自112年12月20日起每週三晚間7:00-9:45開始上課，共計5次，合計15小時的課程。歡迎對邏輯思考有興趣的各界人士踴躍報名參加，112年10月31前完成報名繳費者可另享學費優惠。

在人際交往中，溝通是至關重要的一環。然而，溝通並不僅僅是說話，更重要的是讓對方聽懂、理解和接受你的想法。在這個過程中，邏輯說服力是一個非常重要的工具。日常生活中，我們每天都會經歷諸如家庭、職場、愛情、親情及友情等等不同面向的場域與身分，難免產生許多令人困惑難解的問題，尤其面對人生岔路該走那一條路，如何做正確的選擇，邏輯思考即扮演重要的角色。如何面對它、解決它，成了現代人想要獲得優質生活不可或缺的功課。

科技日新月異，傳統行業逐漸被取代，元件化、被模組化，邏輯思考帶來企業創新與集體思考力量，好的邏輯思考可以啟發人生的創造力。邏輯說服力，想要傳達不僅於職場、家庭、親人、朋友，建立良好的思考模式與習慣，同時讓我們在人生道路做出正確的選擇。

本課程將由臺灣大學共同教育中心傅皓政教授帶領學員一起共享邏輯思考的奧妙或帶給我們人生的一些創造力，透過這門課程，可增進自己邏輯思考的素養與能力，培養更好的說服力與決斷力。想進一步瞭解本課程，歡迎上【臺大推廣教育網】查詢，或洽(02)2362-0502詢問。

「邏輯說服力」https://ppt.cc/fotHZx

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