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臺大「財報分析與企業評價研習班」9/30前享優惠

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／Shutterstock提供
圖／Shutterstock提供

臺大進修推廣學院將於112年10月17日起每週二晚間開設「財報分析與企業評價研習班」，以深入探討財務報表分析與公司評價為主軸，涵蓋與評價有關的會計、財務、與企業策略的概念。讓公司經理人更輕鬆打理公司，掌握公司經營狀況，並加以改善，讓投資理財人更容易評價公司。

本班程特別邀請臺大財務金融學系陳聖賢教授講授，用企業評價的方法，解析各種財報組成的要素，強化企業評價分析的能力。臺大進修推廣學院表示，「財報分析與企業評價研習班」課程中更安排學員分組進行個案報告，讓學員能在老師的教導下，充分演練並學以致用。

凡對財務報表分析與企業評價有興趣者皆可報名參加。即日起開始受理，於112年9月30前完成報名繳費者更享有學費優惠。有關本課程之相關訊息歡迎上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。

「財報分析與企業評價研習班」https://ppt.cc/fU6Gtx

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