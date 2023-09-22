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臺大「創新與研發管理研習班」熱烈報名中，10/4開始上課

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／Shutterstock提供
圖／Shutterstock提供

在這瞬息萬變的時代，研發能力是企業持續成長的關鍵因素，惟有不斷地創新，才不會被社會淘汰。創新和研發是台灣製造業競爭力的核心利益，需要有厚實的技術能力，並結合產業的發展趨勢，方能強化企業科技創新的應用能力，提升產品的附加價值，進一步被全世界市場買單由台灣製造的創新或研發產品。

國立臺灣大學進修推廣學院將於112年10月4日起，每週三晚間開辦「創新與研發管理」課程，邀請臺大電機工程學系王帛霞教授親授。利用每週三小時的課程，讓學員理解產品研發單位技術層面以外的業務管理重點。

王帛霞教授自2016年起任教於本校電機工程學系，曾獲頒2019年教學優良獎。王教授任教之前，在業界研發領域工作長達30餘年，曾任HP、IBM研發軟體工程師、專案經理與各階層管理工作，對軟硬體產品的研發管理與全球營運有豐富經驗，為學員建立正確的創新與研發思維，協助企業成長、轉型。

「創新與研發管理」共計五堂課，講授主題包含：研發組織定位與企業價值、產品競爭與企業核心能力分析、研發的財務相關概念、研發流程設計考量與售後支援規劃、研發組織文化與管理。學習如何精準掌握客戶需求、提出價值主張、擬定市場競爭策略等管理技巧，為企業奪得先機。更多課程資訊請上網捜尋【臺大推廣教育網】或來電洽詢(02)2362-0502。

「創新與研發管理」網址 https://ppt.cc/f5dl4x

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