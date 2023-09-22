教育部簽署波蘭「托倫宣言」 宣示科學、研究完全自由

教育部政務次長劉孟奇與國際司司長李彥儀，率領國內9所頂尖大專校院11名代表造訪波蘭，拜會波蘭教育科學部及哥白尼學院。我方也首度接受波蘭政府邀請，簽署「托倫宣言」，宣示科學及研究的完全自由，成為簽署宣言的第9個國家。

波蘭政府為紀念天文學家哥白尼誕生550周年，邀請各國簽署「托倫宣言」。9月20日劉孟奇應波蘭哥白尼學院邀請，在駐波蘭代表處大使吳尚年見證下簽署「托倫宣言」，目前已有喬治亞、捷克、斯洛伐克、伊拉克、英國、盧安達、馬爾他及烏克蘭等8國教育、科學或研究部部長或次長正式簽署。

劉孟奇於9月21日會晤波蘭教育科學部政務次長雷姆科夫斯基（Tomasz Rzymkowski）。劉孟奇指出，今年訪波的主要目的為洽談大學聯盟合作模式，透過整合台灣重點大學學術和教育資源，以「大學聯盟」型態與國外大學系統或聯盟洽談合作，促成參與國際前瞻學術研究的機會。

雷姆科夫斯基感謝國將波蘭納入大學聯盟夥伴國家，並指派哥白尼學院擔任國家聯絡窗口，邀集波蘭大學與我方學術聯盟學校合作，雙方將啟動工作小組會談，並預計於今年10月簽署合作備忘錄。

波蘭教科部也特地安排我國代表團與波蘭10多所大學代表進行雙邊教育座談。劉孟奇說，培育半導體人才是合作優先領域，兩國頂尖大學間的聯盟基礎將有機會擴大至智慧製造（Smart Manufacturing）、生物科技和醫學等領域的合作與交流，教育部指派台大擔任我國大學聯盟秘書處，未來將透過哥白尼學院建立交流機制，共同推展聯盟的合作。

教育部也表示，112年截至6月，教育部已選派10名華語教師於波蘭哥白尼大學、亞捷隆大學及華沙大學等6校任教，112年7月起為波蘭企業界人士開設「企業華語專班」，並在華沙大學設立華語教學中心、開設華語課程，未來可透過大學聯盟的方式搭建華語教學合作機會。