偏鄉教改難／代理師拚 深耕偏鄉成王牌

代理教師范宜云：法規不承認七年的偏鄉代理年資，修完教育學程後還要再代理兩年，才能抵免「實習」取得教師證，有資格報考正式教職。

對家長來說，代理老師並不是「不得已的選擇」。林美惠從沒問過兩個孩子的老師：「你是正式還是代理？」她蹲在自家民宿門口邊剝蒜頭邊說：「只要認真教學，讓孩子有所成長，即使不是正式的，我們也認同。」

林美惠在屏東縣車城鄉務農並經營民宿，她的想法與多數偏鄉家長一致—根據偏鄉教改大調查，八成三的偏鄉家長最在乎老師的教學熱忱，僅百分之八認為有教師證是必要條件。但有教師證的「正式教師」卻是教育體制唯一認可的聖杯。

在花蓮縣玉里鎮三民國小任教的范宜云當了七年代理教師，已是學校的「王牌」教師。三民國小前校長劉冠暐説，范宜云的國語文教學很厲害，「低年級的國語交給她，我們就放心了。」對偏鄉孩子，她有熱忱。她也是國語文教師共同備課時的領導者，指導新來正式教師，「如果需要，她甚至會陪著新老師去面對學生、面對家長」。

范宜云有「王牌」美譽，但缺了教師證。在現行聘任規則下，只要有教師證這張牌，即使沒經驗也可比她這臨時王牌更早拿到任教入場券。也幸好，學校好幾年沒在三招前找到人。

今年她第三次報考代理教師，必須試教給面試官看。她形容這樣試教「像演一齣戲」：只有十分鐘，現場沒有學生必須自言自語。她無奈表示，若要審核教學能力，還不如到她的教室裡考察，實境比虛擬真實多了。

原本「偏遠地區學校教育發展條例」的目標是留任有教學熱忱的偏鄉教師；但這部偏鄉教育專法，無法留住像范宜云這樣優秀的「無證教師」。她年年代理、身挑大梁，卻無法升遷、加薪。

無證教師若想長久留任偏鄉，只有考取正式教師一途。范宜云咬牙走上這條路，她一邊在三民國小代理，一邊在東華大學碩士班進修教育學程，期間她還要照顧自家兩個幼兒。為通過教師資格檢定，她花了三年半。

由於法規不承認她長達七年的偏鄉代理教師年資，修完教育學程後，她還要再擔任兩年代理教師，才能抵免「實習」、取得教師證。下一步，她才有資格報考正式教職。

「尷尬的是，一旦取得正式教師資格，就要被重新洗牌。」劉冠暐遺憾表示，縱使代理老師與學校理念契合、合作愉快，一旦考上正式教職，只能由縣府分發、不一定留在原校任教。除了學生想問、校長也想問：「老師，你還會不會回來？」可惜這只能是天問。