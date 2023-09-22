偏鄉教改難／專聘師嘆 進修要請示縣府

專聘教師定位、權益有許多模糊地帶，多數校長仍視我為代理老師，學校同事常提醒「你該繼續考正式教師」。

教師甄選放榜那天，許可欣（化名）戰戰兢兢點開網路榜單，她沒有考上正式教師，微妙落在「上榜與落榜之間」，成為「偏遠國小專聘教師」。原本想考正式教師的她，得知錄取專聘教師時，還特別上網搜尋：「什麼是專聘教師？專聘、正式和代理的差別是什麼？」

「偏遠地區學校教育發展條例」二○一七年通過後，僅新北市、嘉義縣曾招聘專聘教師，讓有教師證、願意任教偏鄉的老師得到一聘兩年、進修第二專長的全額補助，待遇優於代理教師。

根據嘉義縣一○八學年的教師甄選簡章，普通班正式教師正取廿名，備取廿名遞補為「專聘教師」。然而，這廿個專聘教師僅五人報到，包含許可欣和曾子芸（化名）。她們兩人都來自偏鄉，能適應偏鄉的不便利，也關心偏鄉學子，當了三年專聘教師。

從小在嘉義縣溪口鄉長大的許可欣，有不少同學國中就半工半讀，國中畢業開始就業賺錢，「很多偏鄉孩子沒有選擇權」，沒機會培養興趣和專長。許可欣不敢期待自己能扭轉偏鄉孩子命運，但她願意在偏鄉陪學生成長。

來自台南新營的曾子芸說，她的求學時期、實習老師階段都是在偏鄉小校。她說她喜歡小校密切的人際互動，「備課的時候，老師可以聚在一起，我很喜歡這樣的氛圍。」她在嘉義縣六腳鄉當專聘教師的三年裡，在教育部全額補助下，取得「輔導」第二專長。

曾子芸和許可欣都體會到專聘制度的不完備，因為這是專法例外打造的職位，定位、權益有許多模糊地帶。曾子芸舉例，她想用公假去念輔導學分班，校長擋回來說「你是代理教師，不能請公假。」逼得她去翻法條給校長，後來，校長還是要她上公文請示縣政府，她才能享有「得來不易」的公假。

專聘教師好比教師界的稀有動物，介於正式與代理之間，休假、考績獎金都要例外處理，「人事主任每次翻法條都翻到快哭出來了。」曾子芸說。多數校長、老師仍然視專聘教師為代理老師，親朋好友和學校同事老是提醒她：「你應該繼續考正式教師。」

去年許可欣和曾子芸兩人都考上正式，台灣僅有的專聘教師，就此絕跡。