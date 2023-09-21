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搶留偏鄉學童！苗縣坪頂國小今起動「夜光天使」計畫

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
坪頂國小今起動「夜光天使」計畫，課後輔導及照顧將延伸至晚間7點30分。記者吳傑沐／攝影
坪頂國小今起動「夜光天使」計畫，課後輔導及照顧將延伸至晚間7點30分。記者吳傑沐／攝影

近年來因生育率下降及工作機會不多，導致偏鄉學生持續驟減，苗栗縣通霄鎮坪頂國小今年新生僅1人創新低，目前各年級全數也只有18位學生，其中更有一半學生來自弱勢家庭，課後陪伴及生活照顧欠缺，校方爭取教育部「夜光天使」計畫，並結合兒福聯盟經費，從今天開始，課後輔導及照顧延伸至晚間7點30分。

校方表示，一般學校的課後照顧是到下午5點，夜光天使計畫則是課後照顧的延伸，從下午5點以後到晚間7點30分，期間除了課後輔導陪伴，也提供學生晚餐、盥洗及返家接送服務。

負責擔任夜光天使教師的楊毅立主任說，學校一直以來都未曾申請夜光天使計畫，直到上一個年度開始，學校發現有過半學生是隔代教養或單親等弱勢家庭，需要更多的照顧。例如小傑的父親很早離世，母親也不知去向，現在跟阿公阿嬤同住，但長輩既不太識字，也要為了生活工作，沒辦法給小傑良好的照顧。

還有小邱(化名)的阿嬤，一個人要獨力照顧4個孫子，小邱的弟妹兩個上幼稚園，一個才一周歲，前些日子老師到家裡做家訪時，聽見阿嬤說社區辦活動時，她試著跟工作人員多要一個便當，卻遭無情拒絕，講到這裡她都忍不住當場掉淚，也令人心酸。

校長游惠茹表示，偏鄉學校資源少，招收新生也日益困難，有部分學生常因家長到外地工作而轉學，家庭生活較困難的則是留給祖父母帶，這學年度開始啟動夜光天使計畫，不僅可提供弱勢家庭學童更多的課後輔導及陪伴，也能挽留學童不再流失。

阿嬤 弱勢家庭

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