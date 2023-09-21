雙語大學台大首年獨得8250萬 1國立大學申請未過關

非山非市學校過去俗稱「不山不市」學校，被遺忘在都市與偏遠山區之間，一線之隔的分級落差，補助就差了上百萬元，聯合報願景工程偏遠地區暨非山非市學校調查顯示，在少子化與都市化的雙重衝擊下，地處偏遠但不符合偏遠地區定義的非山非市學校，七成六招生困難、七成一師資招聘不易。校長無奈表示，這些學校老師幾乎都是綁約6年一到就離開，還有本校是偏鄉學校，分校是非山非市學校的錯亂分配，校長怒，「我等於是被剝兩層皮」。 聯合報9月21日至24日，一連4天與願景工程基金會合作推出「偏鄉教改難」系列專題，全面檢視偏鄉條例問題。事實上，不只偏鄉學校面臨師資、課程和教學等問題，非山非市學校同樣面臨類似困局，卻因被排除適用偏鄉條例，政府相關資源挹注比偏鄉學校少，反而成了像是被遺忘的孤兒。

2023-09-21 08:00