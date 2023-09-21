雙語大學台大首年獨得8250萬 1國立大學申請未過關
教育部日前公告第二階段「大專校院學生雙語化學習計畫」重點培育學校增為7所，教育部表示，112學年重點培育學校補助經費共新台幣4億2470萬元，各校補助經費不等，最高者為8250萬元。另外，共4間大專校院申請第二期重點培育學校，但其中1校並未如期過關。
教育部表示，第二階段計畫重點培育學校除第一階段已入列的中山大學、成功大學、台灣大學、台灣師範大學外，再新增政治大學、清華大學與台灣科技大學。
112學年度重點培育學校補助經費約4.2億，教育部表示，各校獲補助經費為5000萬至8250萬元不等。但據本報了解，最多者8250萬則獎落台大。
此外，第二期共有四間大專校院申請重點培育學校，但最終通過3所，1所國立大學未如期過關。該校表示，一直以務實態度在執行雙語計畫，也有達到第一期計畫的KPI，本次審查結果未如預期，學校會針對審查意見再檢討改進，繼續努力。
教育部並未敘明該校未通過理由，僅表示，重點培育學校核定通過7校，徵件審查面向包括組織、教師、學生、課程、環境、資源共享與校際合作、經費需求與管考措施等。
此外，根據教育部規定，若欲申請重點培育學校，必須於前一期計畫中先取得三所重點培育學院。教育部第二階段也公告24校、45個重點培育學院，其中陽明交大、中正大學、中興大學、台北科技大學均取得3所重點培育學院，私校則包括元智大學、逢甲大學、高雄醫學大學，有機會角逐下一期重點培育學校。
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