偏鄉小校／混齡教學 老師經驗值是零
偏鄉小校若有幸招到新生，上課常是「一人成班」。一對一的教學看來像是「家教班」，但不是「精緻化教學」的保證。曾任宜蘭縣教育處課程督學的吳明柱說，理論上「家教班」學習效果比大班級好，「但不是每個老師都有很好的家教功力」。
國教署派出協助各校的「商借教師」蘇淑菁六年來走過十四個縣市的偏鄉現場，她觀察：「只有一個學生的教室，師生反而並不親。」因不少偏鄉孩子從小缺乏家長陪伴，人際互動能力弱，「給老師的回應很冷淡」。
缺乏同儕刺激，是另一個難題。
在中部某偏鄉國小分校任教的柯秀茵（化名）為了留住班上唯一的學生，得「每天早上打電話叫學生起床」，開車接她上學、再送上早餐。但是該生「學習動機很低落」。
一個人獨享的教室，有一個人的落寞。孩子渴望同儕。「問她功課做了沒，但她就像一道牆，完全不理我。」柯秀茵找輔導老師也沒用。後來，柯秀茵帶學生到本校和同年級一起上課。有了同學，孩子學得很開心、主動參與；但一回分校又變回原樣。柯秀茵問孩子，有機會想不想轉去本校？「老師，我可以現在就轉嗎？」
打破年級、班別限制的「混齡教學」，是教育界倡議多年的解方，也寫入偏教條例中。
「咔啦」一聲，原本隔開一、二年級教室的大鐵櫃，在兩名老師合作推動下，往兩邊滑開。兩間教室打開成一班；兩個年級，十名學生。這是新北市雙溪區上林國小的混齡數學課，這天由一年級的詹老師負責教學，二年級的簡老師在台下確認學生進度。
混齡教材是兩位老師腦力激盪的成果：拆解兩個年級課本章節，相關單元放一起，課程任務設計要考慮不同年級程度各想一套。兩位老師說：「備課量是雙倍。」混齡教學考驗老師能力、合作及默契。也有學校因為老師不和，無法混齡教學。
嘉義縣偏鄉教師許可欣（化名）說，傳統「師資培育」課程學的分組或評量方式，都是針對十人以上；「混齡共學」的教學方法，老師的經驗值是零。
「混齡」要怎麼教，偏鄉老師且戰且走。教育部專門委員陳添丁說，師培出身的老師沒學過、新老師連一般教學都還在摸索，再加上師資流動率高，「學校每年都在做新兵訓練」。偏教條例鼓勵的混齡教學，師培體系還沒跟上。
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