偏鄉小校／一人成班 不缺設備缺後援

嘉義縣仁和國小除了電子白板，今年各班黑板還搭配液晶螢幕，科技化程度與校外山林成對比。記者蔡宗儒／攝影 位於嘉義縣梅山鄉的仁和國小，地點極度偏遠，學校卻絕不破敗。二○一七年「偏遠地區學校教育發展條例」通過後，教育部挹注大筆經費到偏鄉學校，每三年補助兩百萬元，仁和國小於是改建了廁所、在每間教室擺出電子白板。

山中學校的硬體追上都市，甚至更高級。仁和國小持續升級設備，各班黑板都換新、搭配觸控式液晶螢幕，科技化程度與校外原始山林形成強烈對比。

但前校長陳志鴻說，煩惱並沒有解除。偏鄉小校最缺的，不是硬體而是人─沒有學生。

陳志鴻說，今年送走三位畢業生、迎接一位新生，全校只剩五個學生，「學生人數掉到個位數，其實滿挫折的。」仁和國小所在的太和村，是個產茶為主的漢人村落，已經許久沒有聽過嬰兒的哭鬧聲，每年入學新生都不超過五人。

許多偏鄉小校努力面對「一人成班」的挑戰。陳志鴻說，師生「獨守空閨」，難達到舉一反三、教學相長；當學生少到無法呈現全班學習能力的「常態分布」時，「老師教出PR3的學生，該怎麼講？」學力落後看似直接反映老師教學不力，讓偏鄉老師備感挫折。

為替偏鄉老師增能，陳志鴻向教育部國教署申請「教學訪問教師計畫」，邀請教學優良的教師到偏鄉學校，花一學年協助偏鄉教師開發課程、增進教學專業。但極需協助的仁和國小遭到拒絕，理由是「學生數太少」。

陳志鴻無奈，訪問教師人數有限，分配給三十人以上的偏鄉學校，「是更有效益啦。」教學訪問教師計畫八年來平均每年只有廿七所學校配對成功，全台灣偏鄉中小學高達一千多所，訪問教師的專業量能無法雨露均霑。

有許多民間團體投入偏鄉課後輔導，仁和國小也未得民間資源青睞。原因同樣是學生數太少、地點太偏遠。

陳志鴻擔任仁和國小校長的這兩年，除了尋覓資源，也力求發揮小校特色，設計「山林冒險」體驗教育，帶學生走訪石壁山和大尖山步道。在陳志鴻調校前，仁和國小整併了同學區的太和國小，精簡行政體系、積極面對偏鄉缺人問題，一面等待後援。但時間不等人，母親高齡，他也只能請調至平地，結束「山道校長」為偏鄉教育奮戰的日子。