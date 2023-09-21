長照類科休退學率高 難解人才荒

台灣即將邁入超高齡社會，但因長照相關產業薪資低、工時長，職務較無成長空間，導致大專校院「老年人及失能成人照顧」學類學生，休退學率高於大專校院平均值。據教育部統計，一一○學年度有六千多人就讀，卻有近千人處於休退學狀態，學者指出，長照科系辦學品質與休退學率兩極化，已呈現「強者愈強、弱者愈弱」景況，恐陷惡性循環。

教育部近年強化大專校院老人照顧相關科系與長照單位產學合作，儘管就讀長照、高齡相關科系學生人數逐年增，但休退學率卻也跟著提高。據教育部統計，一○七學年度有五三四九人就讀該學類，卻有八二五人於學年底處於休退學狀態；一一○學年度有六○三九人就讀，有九九○人處於休退學狀態，皆高於大專校院平均值。

學生休退學原因包含工作需求、志趣不合、學業成績、休學逾期未復學有關，儘管學生讀到畢業，也未全都投入長照產業，形同學非所用。

私立科技大學校院協進會為此曾經在校長會議中提案，應建置國家級照顧管理師證照考試制度，以利長照專業人才永續培育，提升學生投入長照工作意願。但衛福部回函長照人員定位完備，現行也有個案管理員認證制度，全案仍不了了之。

國立台北護理健康大學高齡健康照護系主任蔡君明分析，長照類科休退學率高，本身都是經營體質不佳的學校，當師資量能不足，「端出來的菜怎麼好？」。他也透露，長照課程聯盟學校中，不少教師都很辛苦，為了董事會一句話轉型，這種狀況下教學品質難正常發揮，也會連動到學生向心力，甚至對長照產業出現認知偏差。

陽明交通大學衛生福利研究所特聘教授吳肖琪則認為，現代父母捨不得孩子去做辛苦工作，不少孩子到了大學，也不清楚自己做什麼，出社會後也常在換工作，身處多元社會，怎能期待大學生能馬上立定志向不改變。

教育部表示，將持續深化學生至長照機構實習，藉產學合作互動交流，另也持續配合衛福部長期照顧人力相關政策規畫。