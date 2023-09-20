影／福商勝「混蛋」流入營養午餐 新北13校、8900餐吃到

新北福商勝蛋品公司爆出「混蛋」，衛生局今表示，經查轄內13家團膳業者，有3家曾向福商勝公司進貨未殺菌液蛋，提供13校、8900餐給學生以及20家食品業者。該批混合液蛋產品未超過有效日期，但產地標示涉有假冒之虞，預計開罰48萬，後續也移由新北市調查處偵辦。

新北衛生局指出，轄內13家團膳業者，有3家曾在6至8月間的3天，曾向福商勝進貨未殺菌液蛋，當日製成炒蛋或蒸蛋等校園午餐餐點，共13校、8900餐，其中有11校約6700餐為暑期輔導班。此外，還有20家食品業者向福商勝進貨，多為製作麵包、蛋糕的烘焙業者為大宗。

衛生局指出，進一步調查，福商勝9月以後皆使用國產蛋製成液蛋產品給新北市團膳業者。教育局表示，學校與團膳業者應落實食材驗收程序，確實核對食材標示為國產並合乎效期，經教育局初步了解，涉及之團膳業者已善盡查核責任，事先並不知情。為嚴格把關學校午餐，已清查供應學校午餐蛋品供應商名單，提供衛生局全面稽查，以確保食安無虞。