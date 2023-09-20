家長可放心！台南市教育局：營養午餐開學至今無液態蛋菜單

針對學生營養午餐是否禁用液態蛋，台南市教育局表示，原本使用液態蛋的機會就很少，已請同仁清查開學至今全市學校營養午餐的菜單，開學至今沒有開過液態蛋菜單，且早就要求百分之百要落實台灣優良食品與國產可溯源生鮮食材3章1Ｑ的採購要求，蛋品都要求是國產蛋，即使有液態蛋也是國產蛋，請家長放心。

教育局進一步說明，南市學校營養午餐早已嚴格要求落實國產可溯源生鮮食材選購，且每天的午餐食材來源資訊皆公開在食材登錄平台供全民檢視，午餐食材除除乾料與蔥薑蒜等調味品外，幾乎全部使用國產食材，3章1Ｑ的選購率達百分之99點11，遠超過教育部考核指標的要求標準，家長不必擔心孩子會吃到進口蛋。

教育局長鄭新輝局表示，台南市營養午餐中央廚房在市長的支持下持續擴充，近3年更增聘22位營養師，總數已達78位。針對師生對午餐品質的滿意度調查回饋，也自今年起調整為每學期2次，調查內容包含午餐份量、品質、服務、衛生及美味等五面向，近期調查結果顯示，整體對學校午餐的滿意度超過90%。

教育局表示，各校午餐食材資訊須公布在教育部校園食材登錄平台，包括午餐成品、食材來源及熱量計算等項目，公開讓全民檢視。南市更建立學校午餐三級品管制度，一級是學校自主管理、二級為營養師管控、三級為市府聯合稽查，透過層層把關，強化食品衛生安全與健康。