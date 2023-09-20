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家長可放心！台南市教育局：營養午餐開學至今無液態蛋菜單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教育局強調早就要求百分之百要落實台灣優良食品與國產可溯源生鮮食材3章1Ｑ的採購要求，蛋品都要求是國產蛋。圖／教育局提供
台南市教育局強調早就要求百分之百要落實台灣優良食品與國產可溯源生鮮食材3章1Ｑ的採購要求，蛋品都要求是國產蛋。圖／教育局提供

針對學生營養午餐是否禁用液態蛋，台南教育局表示，原本使用液態蛋的機會就很少，已請同仁清查開學至今全市學校營養午餐的菜單，開學至今沒有開過液態蛋菜單，且早就要求百分之百要落實台灣優良食品與國產可溯源生鮮食材3章1Ｑ的採購要求，蛋品都要求是國產蛋，即使有液態蛋也是國產蛋，請家長放心。

教育局進一步說明，南市學校營養午餐早已嚴格要求落實國產可溯源生鮮食材選購，且每天的午餐食材來源資訊皆公開在食材登錄平台供全民檢視，午餐食材除除乾料與蔥薑蒜等調味品外，幾乎全部使用國產食材，3章1Ｑ的選購率達百分之99點11，遠超過教育部考核指標的要求標準，家長不必擔心孩子會吃到進口蛋。

教育局長鄭新輝局表示，台南市營養午餐中央廚房在市長的支持下持續擴充，近3年更增聘22位營養師，總數已達78位。針對師生對午餐品質的滿意度調查回饋，也自今年起調整為每學期2次，調查內容包含午餐份量、品質、服務、衛生及美味等五面向，近期調查結果顯示，整體對學校午餐的滿意度超過90%。

教育局表示，各校午餐食材資訊須公布在教育部校園食材登錄平台，包括午餐成品、食材來源及熱量計算等項目，公開讓全民檢視。南市更建立學校午餐三級品管制度，一級是學校自主管理、二級為營養師管控、三級為市府聯合稽查，透過層層把關，強化食品衛生安全與健康。

食材 教育局 營養午餐 台南

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