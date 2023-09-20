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83歲導護阿嬤每天護童成路口大明星 獲教育芬芳錄表揚

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠（右）獲選教育芬芳錄，高雄市教育局長謝文斌（左）頒獎表揚。圖／高雄市教育局提供
蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠（右）獲選教育芬芳錄，高雄市教育局長謝文斌（左）頒獎表揚。圖／高雄市教育局提供

高雄市路竹區蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠，上課日風雨無阻堅守導護崗位從不缺席，遇到違規駕駛，她便揮舞導護旗好言相勸，看到危險就趕上前護童。廿年如一日，站在路口就像是發光的「大明星」，用心守護孩子們上放學的安全，大家都叫稱「導護阿嬤」，今年獲選高雄市教育局教育芬芳錄表揚。

親師生們說蘇高珠阿嬤是蔡文國小的大明星！每天一早一定會出現在學校路口，不只親師生，甚至很多駕駛人都認識她。不少駕駛人知道阿嬤常會苦口婆心要大家遵守交通規則，因為怕被唸，遠遠看到阿嬤就一定會趕緊減速。

志工說，與蘇高珠阿嬤協勤很有趣，因為會不斷有路過的上班族、家長、學童、司機大哥、社區民眾主動與阿嬤打招呼。有次阿嬤參加親友的告別式提早離開導護崗位，很多人經過沒看見她都出言詢問，可見阿嬤的好人緣。

蘇高珠阿嬤是蔡文國小92年時的創校志工，當初是因為孫子上學而加入志工隊，3個孫子都早已畢業長大，她仍然堅守導護志工崗位，將對孫子女的疼愛延伸到照顧每位學童行的安全。

蘇高珠說，自己有早起的習慣，就將交通導護工作當作每天的運動，一天不參與，心裡就覺得不踏實，也惦記著學生上下學的安全。她對親師生狀況如數家珍，像：學校三胞胎爸爸的車子停在對面、三兄妹今天比較晚到學校！這幾天沒看副會長的紅色汽車？常幫孫子提書包的阿嬤，剛才已經過路口；咦，那個騎車的很快的年輕人，今天怎沒經過學校路口？」在她眼中，導護路口似乎也變的很有趣。

阿嬤也會提醒小朋友，一定要跟站路口的志工、校長與老師們打招呼問好。廿年的叮嚀，養成蔡文國小師生相互打招呼的好習慣，讓上學的氣氛多了一分溫暖與人情味。阿嬤如果看到垂頭喪氣的學生會幫忙打氣，見到活潑的學生也會以熱情回應。

蔡文國小家長委員會特別製作服務20年紀念獎座送給蘇高珠阿嬤，感謝與表揚為導護工作付出與貢獻。今年阿嬤獲選112年高雄市政府教育局教育芬芳錄，她開心的說：「當導護志工，要做到不能做為止！」

蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠，上課日風雨無阻堅守導護崗位從不缺席。圖／蔡文國小提供
蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠，上課日風雨無阻堅守導護崗位從不缺席。圖／蔡文國小提供
蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠，上課日風雨無阻堅守導護崗位從不缺席。圖／蔡文國小提供
蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠，上課日風雨無阻堅守導護崗位從不缺席。圖／蔡文國小提供
蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠，上課日風雨無阻堅守導護崗位從不缺席。圖／蔡文國小提供
蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠，上課日風雨無阻堅守導護崗位從不缺席。圖／蔡文國小提供

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