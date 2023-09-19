大學生最想上什麼通識課?自己來設計、如何溝通、因應網路霸凌都入選

大學生最想上什麼通識課? 大葉大學多媒體學程助理教授丁后儀執行教育部提升大學通識教育計畫，舉辦「我的通識，我來設計」工作坊徵求全國大學生參與設計課程，學生設計出團隊溝通力養成、如何因應網路霸凌等課程，都將收入教育部資料庫，未來有機會成為大學通識課。

大葉大學教務長、通識教育中心主任陳郁文說，「我的通識，我來設計」工作坊徵求全國大學生參與，中部場次就在大葉大學，透過老師的引導，由學生設計出自己想要的通識課，也能改變學生傳統學習的模式，強化自主學習能力。

參與工作坊的大葉大學多媒體數位內容學士學位學程學生張諭己與高雄科技大學林禎怡、林玉屏組隊，提出「團隊溝通力養成」課程，提案在iGER Day活動榮獲最佳人氣獎。

「當沒耐心的夥伴遇上玻璃心的夥伴，該如何合作？」張諭己說，這個通識課程設計靈感也是來自自己的經驗，因為大學有很多課程要小組討論或分組報告，急著想把事情做好的個性有時候在溝通時會比較強硬，如果組員個性內向，在討論過程甚至會有些衝突，他從「沒耐心遇到玻璃心」的親身經歷出發，提出「團隊溝通力養成」的課程，溝通不只是工作競爭力的一環，也有助於提升學生團體協作效能，希望透過這門通識課程，幫助學生了解如何進行團隊溝通，發生衝突又該如何處理。

丁后儀指出，參加工作坊的學生設計出團隊溝通力養成、如何因應網路霸凌、網路溝通等通識課程都很棒，也可讓學校知道學生想學習面向的需求，這些由學生設計的通識課程，學校最快會再下學期就開課，也會邀請專家或業師如心理諮商等老師協同開課。