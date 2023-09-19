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柯文哲轟學費補助救不了私校 教長潘文忠：用甲處理A不適當

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天說，少子化與學費補助議題應分開看，「用甲去處理A問題並不適當」。聯合報系資料照片／記者許維寧攝影
教育部長潘文忠今天說，少子化與學費補助議題應分開看，「用甲去處理A問題並不適當」。聯合報系資料照片／記者許維寧攝影

民眾黨總統參選人柯文哲日前砲轟，教育部補助私大學生3萬5000元學費是大撒幣，無法解決私校倒閉問題。教育部長潘文忠今天說，少子化與學費補助議題應分開看，「用甲去處理A問題並不適當」。他表示，縮小學費差距，從經濟面上給予學生實質幫助，也解決學生畢業後償還學貸的問題。

潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，台灣公、私立大專校院學費平均差距是5萬元，因為這樣的差距，且有高比率學生讀大學，一年補助學生3萬5000元，縮小學費差距，從經濟面上給予學生實質幫助，也解決學生畢業後償還學貸的問題。這議題應該要分開看，「用甲去處理A問題並不適當」。

潘文忠也說，這次教育部給予協助，估計會減緩學貸人數及金額，從落實教育平權來看是必要。少子化衝擊高教，是過去幾年過度擴張高教規模，生源不足以支應，不是從收學費就能弭平少子化問題，學生減少下，除了本地生以外，也在擴大國際生留台政策，例如新南向國家學生到台灣接受高等教育，學生相當感興趣。

潘文忠表示，對於私校後續發展，教育部跟各大學目前組成招生聯盟，並與企業合作，擴大要來設招生基地，目的是要善用高教資源。

他也說，疫情發生後，國際學位生逆勢成長，110學年度一年級新生突破1萬9000人，將持續協助各大學拓展國際招生，並留下更多境外學生。

潘文忠說，目前各大學推動雙語提升計畫，也是跟國際招生相輔相成，若有更多國際生來台，也能讓台灣本地生英語學習有更好的環境。112學年度大學申請雙語提升計畫更加踴躍，用穩健適當的方法，讓台灣在雙語學習環境，招收更多境外生。

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