雙語政策挨轟「走歪路」 潘文忠點出1關鍵稱有誤解

雙語國家政策風波未息，前總統馬英九昨說，雙語國家是「既無必要、也辦不到」的政策；清大榮譽講座教授李家同也表示，雙語政策是上級要推行，教育部只得做樣子，「我是非常同情教育部的」。教育部長潘文忠今天受訪指出，雙語政策是循序漸進，各界卻誤以為所有學校同步實施，但將持續搜集各界意見，並適時提醒各縣市學校、大學。

潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，推動雙語政策是經過大家整體討論，當時也有評估到各校基礎條件不同，因此有考慮是採取重點培育、普及提升、弭平落差等重要思考，推行順序與步驟不同，也就是讓準備好的學校先開始，而非全國同時實施，至於各界對部分現象的指教，是誤以為所有學校在實施同一個進程。

外界關心雙語師資，潘文忠表示，自110年起行政院開始支持雙語政策，對教育部而言，過去全國只有1萬7000多名英文老師在擔任英語教師，近年師資培育生、在職教師也投入，自109年至今師資生有2000多名，在職教師4000多名；另截至今年，已經聘用844名外籍師資，也有600多名外籍教學助理，這樣的投資，希望讓已經準備好且開始前進的學校，能獲得師資資源，「這是一個要漸進向前的工作」。

至於教學現場，潘文忠說，中小學教學上本就是採取部分時間，且不是要求教師一節課要用多少英文，主要考量教師能適時表達，學生也能接受才往前，一定要考慮學生學習聽得懂教學內容；大學端則要求學校若要進行雙語課程，一定要對開，以必修課為例，有些學生英文程度可以選全英文課程，若不行就選擇中文課程。

潘文忠也說，全國12所師培大學設置教學資源中心，讓區域內學校都能獲得資源支持。另針對部分縣市學校辦理教師甄選，有些學校為盡快取得具備英語能力的教師，相當要求英文能力，卻變成本末倒置，教育部已經行文糾正，去年開始也檢視各校教甄簡章，必須符合領域專長優先，英語只能是輔助。

部分學校「求好心切」，未考慮到學生學習接受度，潘文忠表示，教育部也有輔導團人員，會給學校做提醒，在這樣的漸進過程，教育部持續搜集意見，回頭思考政策如何微調，教育部也不斷提醒縣市，確實也有縣市部分縣市很積極，但卻是訂出量化標準，例如幾年內要讓有多少雙語學校，但他強調，教育部做法是漸進往前，並搭配師資一起完成。